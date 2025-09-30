search
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Χέγκσεθ κηρύσσουν το τέλος της «πολιτικής ορθότητας» στον αμερικανικό στρατό: «Δεχόμαστε επίθεση εκ των έσω»

Χωρίς να τους δοθεί ο λόγος της διεξαγωγής της εκδήλωσης αυτής, η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ κλήθηκε να βρεθεί σήμερα σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, για να ακούσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Το αμφιθέατρο γεμάτο με ανώτατους ένστολους αξιωματούχους, καθισμένους μπροστά σε μια σκηνή με μια μεγάλη αμερικανική σημαία, ένα αναλόγιο και πινακίδες που έγραφαν: «Strength Service America».

Οι χοντροί αξιωματικοί και οι τύποι με τα φορέματα

Πριν φτάσει εκεί ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου έδωσε μια πρώτη γεύση, λέγοντας ότι θα απολύσει οποιονδήποτε στρατιωτικό στην εκδήλωση δεν του αρέσει. «Θα συναντηθώ με στρατηγούς και με ναυάρχους και με ηγέτες, και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου», είπε.

Πριν από την άφιξη Τραμπ, ξεκινώντας την εκδήλωση ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιφύλαξε απαξιωτικά σχόλια προς τους εκατοντάδες Αμερικανούς στρατηγούς και ναυάρχους που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, και έφτασαν για την συνάντηση αυτή, επικρίνοντας τους «χοντρούς στρατηγούς» και τις πρωτοβουλίες για την ποικιλομορφία που, όπως είπε, οδήγησαν σε δεκαετίες παρακμής στον στρατό και τους είπε να παραιτηθούν αν δεν υποστηρίξουν την ατζέντα του.

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια. Τέρμα η λατρεία της κλιματικής αλλαγής, τέρμα οι διαιρέσεις, οι περισπασμοί ή οι ψευδαισθήσεις σχετικά με το φύλο. Το έχω ξαναπεί, τελειώσαμε με τις βλακείες».«Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου να ηγούνται διοικήσεων σε όλη τη χώρα, στον κόσμο, είναι άσχημο θέαμα», ήταν ορισμένες από τις δηλώσεις του Χεγκσεθ, ο οποίος κήρυξε πρώτος το τέλος της πολιτικής ορθότητας από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά αστειεύτηκε πως «Αν δεν σας αρέσουν αυτά λέω, μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα, φυσικά, έτσι, πείτε αντίο στο βαθμό σας, πείτε αντίο στο μέλλον σας».

Μετά όμως ανέφερε: «Είμαι μαζί σας, σας καλύπτω 100%», και συνέχισε λέγοντας πως πρέπει τα προσόντα να μπουν πιο πάνω από την πολιτική ορθότητα.

Παρέκβαση Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Εξήρε τις δικές του ειρηνευτικές ικανότητες και υποστήριξε πως θα ήταν «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν του δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης. «Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος καυχιέται ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, λέγοντας προς τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

Παράλληλα είπε πως ο Χέγκσεθ θα ανακοινώσει σύντομα μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό των αγορών και την επιτάχυνση των πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό. «Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να βρούμε τις εταιρείες που κατασκευάζουν αυτόν τον εξοπλισμό, κατασκευάζουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο, αλλά πρέπει να τον κατασκευάζουμε πιο γρήγορα», δήλωσε.

Για τη μετανάστευση, είπε ότι οι ΗΠΑ βίωναν «έναν πόλεμο εκ των έσω». Επιτέθηκε βίαια στον «κακό» Τύπο και στους Δημοκρατικούς αντιπάλους του.

«Θα καεί στην κόλαση η Χαμάς αν δεν δεχθεί τη συμφωνία μου»

Συνέχισε λέγοντας ότι η Χαμάς «θα καεί στην κόλαση» αν απορρίψει το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. «Μας λείπει μια υπογραφή και θα καούν στην κόλαση αν δεν υπογράψουν. Ελπίζω να υπογράψουν για το καλό τους και να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά σπουδαίο».

Απογοητευμένος με τον Πούτιν

Εξέφρασε ξανά την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν που δεν λήγει τον πόλεμο στην Ουκρανία και είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών, ο Χέγκσεθ επιτέθηκε σε αυτό που αποκάλεσε «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία και την ένταξη στον αμερικανικό στρατό.

