Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 600 δισ. δολαρίων



Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο πέτυχε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο χάρη στην εκρηκτική αποτίμηση της διαστημικής του εταιρείας SpaceX.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η SpaceX ξεκίνησε μια προσφορά αγοράς μετοχών που αποτιμά την εταιρεία στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια, από 400 δισεκατομμύρια τον Αύγουστο.

Αυτό αυξάνει την περιουσία του Μασκ, ο οποίος κατέχει περίπου το 42% της SpaceX, κατά 168 δισεκατομμύρια δολάρια

Είναι πλέον ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία τουλάχιστον 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η προσφορά αγοράς έρχεται τη στιγμή που η SpaceX στοχεύει σε δημόσια εγγραφή (IPO) το 2026, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία περίπου στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ακόμη και χωρίς IPO σε αυτήν την αποτίμηση, η οποία πιθανότατα θα έκανε τον Μασκ τρισεκατομμυριούχο, το εκτιμώμενο μερίδιό του στη SpaceX ύψους 336 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι πλέον το πιο πολύτιμο περιουσιακό του στοιχείο.

Το μερίδιό του 12% στην Tesla, εν τω μεταξύ, αποτιμάται στα 197 δισεκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών από το πακέτο αμοιβών του ως CEO το 2018, τα οποία ακυρώθηκαν από δικαστή του Ντελαγουέρ τον Ιανουάριο του 2024.

Αν ο Musk χάσει αυτή την έφεση, η Tesla θα μπορούσε παρ’ όλα αυτά να του προσφέρει μια εναλλακτική διαδρομή προς το να γίνει τρισεκατομμυριούχος. Κι αυτό διότι τον Νοέμβριο οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν ένα πακέτο αμοιβών-ρεκόρ που θα μπορούσε να δώσει στον Μασκ έως και 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε επιπλέον μετοχές (πριν από φόρους και το κόστος αποδέσμευσης των δεσμευμένων μετοχών), εάν η Tesla πετύχει τους λεγόμενους στόχους απόδοσης.

Και έπειτα υπάρχει η xAI Holdings του Mασκ, η οποία φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες για άντληση νέας χρηματοδότησης με αποτίμηση 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα ορόσημα των (δισ)εκατομμυρίων

Το σπάσιμο του φράγματος των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων της καθαρής περιουσίας του Μασκ, είναι απλώς το πιο πρόσφατο από μια σειρά οροσήμων που έχει πετύχει τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η περιουσία του ανερχόταν σε 24,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Μάρτιο του 2020.

Η εκτόξευση της μετοχής της Tesla τον έκανε τον πέμπτο άνθρωπο στην ιστορία με περιουσία 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς.

Έγινε για πρώτη φορά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο τον Ιανουάριο του 2021, με καθαρή περιουσία σχεδόν 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 έγινε ο τρίτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ο Jeff Bezos της Amazon και ο Γάλλος Bernard Arnault του ομίλου ειδών πολυτελείας LVMH τον είχαν προλάβει).

Στη συνέχεια έφτασε τα 300 δισεκατομμύρια τον Νοέμβριο του 2021, τα 400 δισεκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2024 και τα 500 δισεκατομμύρια τον Οκτώβριο. (Ο Larry Ellison της Oracle είναι ο μόνος άλλος άνθρωπος που έχει φτάσει τα επίπεδα των 300 και 400 δισεκατομμυρίων.)

Πλέον, ο Musk βρίσκεται πιο κοντά στο να γίνει τρισεκατομμυριούχος παρά στο να χάσει τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, δεδομένου ότι προηγείται κατά 425 δισεκατομμύρια δολάρια από τον σημερινό Νο 2, τον συνιδρυτή της Google, Larry Page, ο οποίος έχει εκτιμώμενη περιουσία 252 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Διαβάστε επίσης

«Οι γιοι και οι κόρες μας να ετοιμαστούν να πολεμήσουν», προειδοποιεί ο αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας

Σίδνεϊ: Ζευγάρι προσπάθησε να αφοπλίσει τον έναν από τους 2 δράστες πριν το μακελειό και σκοτώθηκε – Νέα βίντεο

Τραμπ: Αγωγή-μαμούθ κατά του BBC και κλιμάκωση του «πολέμου» στη φαιντανύλη την οποία χαρακτηρίζει «όπλο μαζικής καταστροφής»