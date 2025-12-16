Πολεμική παράκρουση και στη Βρετανία: «Οι γιοι και οι κόρες μας να ετοιμαστούν να πολεμήσουν», λέει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Την ανάγκη οι Βρετανοί πολίτες και οι οικογένειές τους να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο μιας ένοπλης σύγκρουσης με τη Ρωσία υπογράμμισε χθές ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Αρχιπτέραρχος Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος ρωσικής επίθεσης αυξάνεται και ότι η διεθνής ασφάλεια βρίσκεται στο πιο επικίνδυνο σημείο των τελευταίων δεκαετιών.

Σε μια ασυνήθιστα ευθεία δημόσια παρέμβαση, ο επικεφαλής του βρετανικού Γενικού Επιτελείου Άμυνας ανέφερε ότι η στρατιωτική ισχύς της Ρωσίας ενισχύεται και αυτό αποτελεί λόγο σοβαρής ανησυχίας, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλέον αποκτήσει εμπειρία μάχης έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία. Όπως τόνισε, τα ρωσικά στρατεύματα είναι «σκληραγωγημένα από τον πόλεμο» και αυτό αλλάζει τις ισορροπίες ασφαλείας στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Royal United Services Institute, ο Σερ Νάιτον υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, θα αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση σύγκρουσης, ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό δεν αρκεί. Όπως είπε, απαιτείται μια ολοκληρωμένη εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειλικρίνεια απέναντι στις «οικογένειες και τα νοικοκυριά» σε ολόκληρη τη χώρα σχετικά με το τι σημαίνει ουσιαστική προετοιμασία για «μια σειρά πραγματικών απειλών». Σε αυτό το πλαίσιο, συμφώνησε δημόσια με τον Γάλλο ομόλογό του, στρατηγό Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι η Γαλλία πρέπει να είναι έτοιμη ακόμη και για το ενδεχόμενο να χάσει τα παιδιά της σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.

«Η κατάσταση είναι πιο επικίνδυνη από ποτέ άλλοτε στην καριέρα μου και το τίμημα της ειρήνης αυξάνεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως εξήγησε, η απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην ενίσχυση του στρατού, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει την αναβάθμιση της αμυντικής βιομηχανίας, την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων, την αξιοποίηση θεσμών που θα είναι απαραίτητοι σε περίοδο πολέμου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας και των υποδομών.

«Γιοι και κόρες, συνάδελφοι, βετεράνοι… Όλοι θα έχουν ρόλο να διαδραματίσουν. Στην ανοικοδόμηση. Στην προσφορά υπηρεσιών. Και, αν χρειαστεί, στη μάχη. Και περισσότερες οικογένειες θα γνωρίσουν τι σημαίνει θυσία για το έθνος μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σερ Νάιτον, αποτυπώνοντας το εύρος της κινητοποίησης που θεωρεί αναγκαία.

Η εκτίμησή του για τις πιθανότητες που δίνουν οι αναλυτές για ρωσική επίθεση

Ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων εξήγησε ότι, παρότι οι αναλυτές άμυνας εκτιμούν πως υπάρχει μόνο μια μικρή πιθανότητα – της τάξης του 5% – η Ρωσία να εξαπολύσει μια «σημαντική άμεση επίθεση ή εισβολή» κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό «δεν σημαίνει ότι οι πιθανότητες είναι μηδενικές».

«Κανείς μας δεν μπορεί να πει με απόλυτη βεβαιότητα ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Και παρότι οι απλές, δυαδικές διατυπώσεις μπορεί να είναι εύκολες για το κοινό, ενέχουν τον κίνδυνο είτε να προκαλέσουν πανικό είτε να καλλιεργήσουν εφησυχασμό. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι η τάση. Αυξάνονται οι πιθανότητες σύγκρουσης; Και εδώ θεωρώ ότι τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα πως η τάση, ιδίως από τη Ρωσία, επιδεινώνεται, και αυτό αποτελεί το βασικό επιχείρημα για ανάληψη δράσης».

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται εγκλωβισμένη σε έναν πόλεμο μεγάλης κλίμακας με την Ουκρανία, τόνισε ότι η «σκληρή ισχύς» της Ρωσίας αυξάνεται ραγδαία.

«Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ρωσία έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές αμυντικές μεταρρυθμίσεις και σε σημαντικές επενδύσεις στις ένοπλες δυνάμεις που στο παρελθόν ήταν αδύναμες», πρόσθεσε. «Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αριθμούν πλέον περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια άτομα, απορροφούν πάνω από το 7% του ΑΕΠ και περίπου το 40% των κρατικών δαπανών, ποσοστό που έχει υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία».

Αντιθέτως, ο βρετανικός στρατός αριθμεί λίγους περισσότερους από 70.000 στρατιώτες, με την κυβέρνηση να έχει δεσμευθεί μόνο για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ (από 2,3%) έως το 2027.

Η ρωσική ισχύς είναι επίφοβη

Ο Αρχιπτέραρχος Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον περιέγραψε πώς η Ρωσία «αναπτύσσει νέα και αποσταθεροποιητικά οπλικά συστήματα, όπως τορπίλες με πυρηνικές κεφαλές και πυραύλους κρουζ με πυρηνική πρόωση, ενώ μεταφέρει πυρηνικά όπλα στο διάστημα. Είναι, λοιπόν, απολύτως σαφές ότι η σκληρή ισχύς της Ρωσίας είναι κάτι που προκαλεί φόβο· όμως ποια είναι η πρόθεσή της να τη χρησιμοποιήσει;».

Ο επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και η τάση της Ρωσίας να στοχοποιεί τα γειτονικά της κράτη δείχνουν πως «επιθυμεί να αμφισβητήσει, να περιορίσει, να διχάσει και τελικά να καταστρέψει το ΝΑΤΟ».

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η απειλή αυτή δεν γίνεται ακόμη αισθητή στο Ηνωμένο Βασίλειο στον ίδιο βαθμό που γίνεται αισθητή σε χώρες οι οποίες συνορεύουν με τη Ρωσία.

Σε ένδειξη ότι επιδιώκει ταχύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών, σημείωσε ότι η Γερμανία αναμένεται να φτάσει τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2029, ενώ η Πολωνία βρίσκεται ήδη στο 4,2%.

«Και τις τελευταίες μόλις εβδομάδες έχουμε δει τη Γαλλία και τη Γερμανία να επιστρέφουν σε μια μορφή εθνικής θητείας»

Διαβάστε επίσης

Σίδνεϊ: Ζευγάρι προσπάθησε να αφοπλίσει τον έναν από τους 2 δράστες πριν το μακελειό και σκοτώθηκε – Νέα βίντεο

Τραμπ: Αγωγή-μαμούθ κατά του BBC και κλιμάκωση του «πολέμου» στη φαιντανύλη την οποία χαρακτηρίζει «όπλο μαζικής καταστροφής»

«Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής – Προοπτική διαλόγου με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία