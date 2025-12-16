Στους δρόμους και οι αγρότες στη Γαλλία – Πετούσαν κοπριά στα περιπολικά (video)

Δεν είναι μόνο οι αγρότες στην Ελλάδα που έχουν βγει στους δρόμους. Και στη Γαλλία ο κλάδος έχει βγάλει τα τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων, όπου δεν έχουν λείψει και τα επεισόδια.

Στη χώρα αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα με την θανάτωση χιλιάδων μετά την εμφάνιση μιας πρώτης εστίας οζώδους δερματίτιδας τον Ιούνιο στη Γαλλία, με το κράτος να έχει αποφασίσει τη θανάτωση όλων των ζώων στις μονάδες όπου υπάρχει κρούσμα και περιορισμούς στη μετακίνηση των κοπαδιών σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων γύρω από τη ζώνη.

Οι αγρότες εδώ και πέντε ημέρες έχουν βγει στους δρόμους, έχοντας αποκλείσει οδικούς άξονες, καθώς και μια σιδηροδρομική γραμμή.

Δεν έχουν λείψει μάλιστα και οι εντάσεις με την αστυνομία καθώς για τέσσερις ημέρες οι αγρότες στην προσπάθειά τους να περάσουν από τα αστυνομικά μπλοκ, εκτόξευσαν κοπριά στα περιπολικά, αλλά και σε κυβερνητικά κτίρια.

These are French farmers spraying manure on government offices in protest of high taxes! pic.twitter.com/WvkiobxvOS — Fabulous Nature (@fazalorkzai30) December 15, 2025

French farmers have escalated their protests… literally, by dumping piles of manure on police vehicles and govt buildings in a furious rejection of EU policies that they say are killing their livelihoods. French farmers protest over compulsory cattle culls amid disease outbreak… pic.twitter.com/KKBzZYp4AH December 13, 2025

