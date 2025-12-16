search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 16:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 14:32

Στους δρόμους και οι αγρότες στη Γαλλία – Πετούσαν κοπριά στα περιπολικά (video)

16.12.2025 14:32
galloi-agrotes-kinitopoiiseis

Δεν είναι μόνο οι αγρότες στην Ελλάδα που έχουν βγει στους δρόμους. Και στη Γαλλία ο κλάδος έχει βγάλει τα τρακτέρ σε κεντρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων, όπου δεν έχουν λείψει και τα επεισόδια.

Στη χώρα αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα με την θανάτωση χιλιάδων μετά την εμφάνιση μιας πρώτης εστίας οζώδους δερματίτιδας τον Ιούνιο στη Γαλλία, με το κράτος να έχει αποφασίσει τη θανάτωση όλων των ζώων στις μονάδες όπου υπάρχει κρούσμα και περιορισμούς στη μετακίνηση των κοπαδιών σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων γύρω από τη ζώνη.

Οι αγρότες εδώ και πέντε ημέρες έχουν βγει στους δρόμους, έχοντας αποκλείσει οδικούς άξονες, καθώς και μια σιδηροδρομική γραμμή.

Δεν έχουν λείψει μάλιστα και οι εντάσεις με την αστυνομία καθώς για τέσσερις ημέρες οι αγρότες στην προσπάθειά τους να περάσουν από τα αστυνομικά μπλοκ, εκτόξευσαν κοπριά στα περιπολικά, αλλά και σε κυβερνητικά κτίρια.

Διαβάστε επίσης:

Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 600 δισ. δολαρίων

«Οι γιοι και οι κόρες μας να ετοιμαστούν να πολεμήσουν», προειδοποιεί ο αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων της Βρετανίας

Σίδνεϊ: Ζευγάρι προσπάθησε να αφοπλίσει τον έναν από τους 2 δράστες πριν το μακελειό και σκοτώθηκε – Νέα βίντεο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη- Ο ρόλος του Χιλετζάκη, του λογιστή και της συζύγου του

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Μισέλ Ομπάμα: «Με τον Μπαράκ επρόκειτο να συναντηθούμε με τους Ράινερ τη νύχτα που δολοφονήθηκαν – Μετά μάθαμε τα νέα…»

mbappe_1612_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κιλιάν Εμπαπέ: Νικητής στη δικαστική διαμάχη με την Παρί ΣΖ – Αποζημίωση-μαμούθ 61 εκατ. ευρώ από τη γαλλική ομάδα

krotos
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη – Βασισμένο στο διήγημα της Λιλής Ζωγράφου «Ο τρόμος», στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 16:10
gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

opekepe katigoroumenoi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη- Ο ρόλος του Χιλετζάκη, του λογιστή και της συζύγου του

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Μισέλ Ομπάμα: «Με τον Μπαράκ επρόκειτο να συναντηθούμε με τους Ράινερ τη νύχτα που δολοφονήθηκαν – Μετά μάθαμε τα νέα…»

1 / 3