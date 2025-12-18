search
Η Σύνοδος Κορυφής και η θέση της Ελλάδας για το δάνειο στο Κίεβο

Στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με αντικείμενο τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας συμμετέχει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και – κατά τα φαινόμενα – η θέση της κυβέρνησης είναι παρόμοια με αυτή των «μεγάλών δυνάμεων», δηλαδή, υπέρ της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη δανειοδότηση του Κιέβου.

Πληροφορίες από το Μαξίμου αναφέρουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα καταθέσει και πρόταση, προκειμένου να αρθούν οι επιφυλάξεις που εκφράζει το Βέλγιο – και άλλες χώρες – για την περίπτωση που η Ρωσία αποφασίσει να κινηθεί νομικά και να ζητήσει αποζημίωση: ο πρωθυπουργός, λένε οι πληροφορίες, θα προτείνει ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής, αν οι χώρες-μέλη κληθούν να χρησιμοποιήσουν τις εγγυήσεις για το δάνειο.

Πάντως, όλα δείχνουν ότι η σύνοδος των ηγετών της ΕΕ προμηνύεται μακρά και δύσκολη

1 / 3