Η γκάφα με τον ΕΛΓΑ και το «πισωγύρισμα»

Νεύρα – πολλά νεύρα – προκαλεσε στην κυβέρνηση η τεράστια γκάφα που έγινε χθες με τον ΕΛΓΑ, καθώς πολλοί ήταν οι αγρότες που είδαν τους λογαριασμούς τους (που μόλις είχαν… δει το χρώμα του χρήματος) να αδειάζουν ξαφνικά.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, βγήκε και ζήταγε συγγνώμη για το λάθος (παρότι η ευθύνη δεν βαραίνει το υπουργείο) και τα λεφτά επιστράφηκαν εντός της ημέρας, αλλά το κακό είχε ήδη γίνει: η εμπιστοσύνη που η κυβέρνηση προσπαθεί εδώ και εβδομάδες να χτίσει με τον αγροτικό κόσμο έγινε σμπαράλια και οι αγρότες – αντί για συνεννοήσεις με την κυβέρνηση – σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Τη λέξη «πισωγύρισμα» χρησιμοποίησε κυβερνητική πηγή με την οποία επικοινώνησε η στήλη, παραδεχόμενη ότι το λάθος που έγινε με τον ΕΛΓΑ έχει πολλαπλές συνέπειες και – σαφώς – δεν βοηθά στον διάλογο που η κυβέρνηση επιδιώκει με τους αγρότες. «Υπήρξε άμεση αντίδραση και διόρθωση του λάθους, αλλά η ζημιά έγινε» συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

