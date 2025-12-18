Rob Reiner: Τι δήλωνε για τον γιο του λίγο καιρό πριν το διπλό έγκλημα – «Καταστροφική τραγωδία, μη βιαστείτε να κρίνετε» λέει ο δικηγόρος του Nick

Η αιτία θανάτου του Rob και της Michele Reiner αποκαλύφθηκε και επίσημα μετά την πρώτη εμφάνιση του γιου τους, Nick Reiner, στο δικαστήριο για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

Το Τμήμα Ιατροδικαστών της Κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι το ζευγάρι πέθανε μετά από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα ο θρύλος του Χόλιγουντ και η σύζυγός του, φωτογράφος, δολοφονήθηκαν την Κυριακή, την ίδια μέρα που βρέθηκαν νεκροί στην έπαυλή τους αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και οι δύο θάνατοι κρίθηκαν ανθρωποκτονίες, με τόπο θανάτου την κατοικία τους.

Ο Νικ συνελήφθη την Κυριακή και κατηγορείται για δύο φόνους πρώτου βαθμού, του 78χρονου πατέρα του και της 70χρονης μητέρας του.

Οι εισαγγελείς πρόσθεσαν τις ειδικές περιστάσεις των πολλαπλών φόνων και της χρήσης επικίνδυνου όπλου, ενός μαχαιριού, πράγμα που σημαίνει ότι, αν καταδικαστεί, ο Νικ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης ή ακόμα και τη θανατική ποινή.

Ο 32χρονος εμφανίστηκε για λίγο στο δικαστήριο την Τετάρτη, φορώντας ένα αλεξίφαιρο γιλέκος, όπου δεν υπέβαλε ένσταση επί της διαδικασίας.

Ο διάσημος δικηγόρος υπεράσπισης του Νικ, Άλαν Τζάκσον, ζήτησε από τον δικαστή αναβολή, λέγοντας ότι «χρειάζεται περισσότερο χρόνο» για να προετοιμάσει την υπόθεσή του.

Όταν ο δικαστής ρώτησε τον Νικ, που είχε αδιάφορη έκφραση, «αν συμφωνεί να συνεχιστεί η απαγγελία κατηγοριών», αυτός απάντησε: «Ναι, κύριε δικαστά».

Η απαγγελία κατηγοριών αναβλήθηκε για τις 7 Ιανουαρίου και διατάχθηκε η κράτησή του στη φυλακή χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση.

«Μη βιαστείτε να κρίνετε»

Ο Τζάκσον μίλησε στα ΜΜΕ μετά την ακροαματική διαδικασία και ζήτησε από τον κόσμο να μην «βιαστεί να κρίνει» την υπόθεση.

«Πρόκειται για μια καταστροφική τραγωδία που έπληξε την οικογένεια Ράινερ», είπε ο Τζάκσον.

«Υπάρχουν πολύ, πολύ περίπλοκα και σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με αυτή την υπόθεση. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν διεξοδικά και με μεγάλη προσοχή.

Ζητάμε από όλους να αφήσετε το σύστημα να προχωρήσει με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί, χωρίς να βιαστείτε να κρίνετε».

«Φρικτή και καταστροφική απώλεια»

Λίγο μετά την ακροαματική διαδικασία, τα άλλα παιδιά του ζευγαριού, η Ρόμι και ο Τζέικ, εξέδωσαν μια συγκινητική δήλωση για τον θάνατό τους.

«Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον αδιανόητο πόνο που βιώνουμε κάθε στιγμή της ημέρας», δήλωσαν τα θλιμμένα αδέλφια.

Η φρικτή και καταστροφική απώλεια των γονιών μας, Rob και Michele Reiner, είναι κάτι που κανείς δεν πρέπει να βιώσει ποτέ.

«Δεν ήταν μόνο οι γονείς μας, ήταν οι καλύτεροι φίλοι μας. Είμαστε ευγνώμονες για τα συλλυπητήρια, την καλοσύνη και την υποστήριξη που λάβαμε όχι μόνο από την οικογένεια και τους φίλους μας, αλλά και από ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα».

Το ζευγάρι ζήτησε από τον κόσμο «σεβασμό και ιδιωτικότητα» και προέτρεψε το κοινό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εικασία με «συμπόνια και ανθρωπιά».

Ο Τζέικ και η Ρόμι δήλωσαν ότι θέλουν ο πατέρας τους και η μητέρα τους, να μείνουν στη μνήμη όλων για την «απίστευτη ζωή που έζησαν και την αγάπη» που έδωσαν.

Το ζευγάρι βρέθηκε δολοφονημένο το απόγευμα της Κυριακής, αφού η Ρόμι κλήθηκε από έναν μασέρ που είχε φτάσει στην κατοικία αλλά δεν μπορούσε να μπει μέσα.

Πηγή κοντά στην έρευνα δήλωσε στη Daily Mail ότι τους έκοψαν το λαιμό και τους σκότωσαν στο κρεβάτι τους.

Το αιματοβαμμένο δωμάτιο

Ο γιος του ζευγαριού έκανε check-in στο δωμάτιο 207 του The Pierside Santa Monica γύρω στις 4 το πρωί της Κυριακής.

Όταν το προσωπικό του ξενοδοχείου μπήκε στο δωμάτιο του Nick αργότερα το πρωί της Κυριακής, το ντους ήταν «γεμάτο αίμα», με πιτσιλιές σε όλο το κρεβάτι.

Τα παράθυρα του δωματίου ήταν καλυμμένα με σεντόνια, όπως διαπίστωσαν οι ντετέκτιβ όταν έφτασαν στο ξενοδοχείο τη Δευτέρα για να συλλέξουν στοιχεία.

Ο γιος του σκηνοθέτη του Χόλιγουντ ζούσε στον ξενώνα της έπαυλης των γονιών του, αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων, στο προάστιο Brentwood του Λος Άντζελες.

Ο Ρομπ Ράινερ ανησυχούσε όλο και περισσότερο για τον Νικ, ο οποίος είχε ιστορικό τοξιεξάρτησης και ψυχικών διαταραχών, και τον πήρε μαζί του σε ένα πάρτι το Σάββατο βράδυ για να «τον προσέχει», σύμφωνα με πηγές.

Ο Νικ φέρεται να έχει αναστατώσει τους διάσημους καλεσμένους στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Κόναν Ο’Μπράιεν, καθώς μάλωσε με τον κωμικό Μπιλ Χέιντερ και ανάγκασε τους γονείς του να φύγουν από την εκδήλωση.

«Πάνω από έξι χρόνια καθαρός»

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ που μαζί τη σύζυγό του δολοφονήθηκαν από τα χέρια του γιου τους δεν δίσταζε να μιλήσει δημόσια για τη σχέση του παιδιού του με τα ναρκωτικά. Πρόσφατα μάλιστα είχε δηλώσει ότι ο Νικ ότι «είναι εξαιρετικά καλά» και ότι δεν είχε να κάνει χρήση ναρκωτικών «πάνω από έξι χρόνια».

Οι δηλώσεις του σκηνοθέτη έγιναν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην εκπομπή «Fresh Air» του NPR, για την προώθηση της ταινίας του «Spinal Tap II: The End Continues» και τότε είχε μιλήσει με αισιοδοξία για την πορεία του 32χρονου γιου του.

Ο Ρομπ Ράινερ είχε αναφερθεί στον γιο του όταν η συζήτηση στράφηκε στην ταινία «Being Charlie» του 2015, την οποία είχε σκηνοθετήσει βασισμένος σε σενάριο που είχε συνυπογράψει ο ίδιος ο Νικ. Τότε είχε πει ότι ταινία ήταν μια ημιαυτοβιογραφική απεικόνιση των πρώτων χρόνων του Νικ Ράινερ, των προβλημάτων του με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, των επανειλημμένων εισαγωγών σε κέντρα αποτοξίνωσης και των περιόδων που ήταν άστεγος.

Ο σκηνοθέτης είχε πει ότι η κινηματογραφική αυτή σχέση δεν αντανακλούσε τη δική του σχέση με τον γιο του. «Δεν ήμουν ποτέ υπερβολικά απασχολημένος», είχε δηλώσει και είχε προσθέσει: «Αντίθετα, ήμουν ιδιαίτερα παρών και προσπαθούσα να κάνω ό,τι νόμιζα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Σίγουρα έκανα λάθη και τα έχουμε συζητήσει μαζί του».

Το 2015 στο πλαίσιο της προώθησης του «Being Charlie», ο σκηνοθέτης είχε αποκαλύψει ότι μια καθοριστική σκηνή της ταινίας βασιζόταν σε πραγματικό περιστατικό ανάμεσα στον ίδιο και τον γιο του. Στη σκηνή αυτή, ο πατέρας ζητά συγγνώμη για τον τρόπο που είχε χειριστεί αρχικά τον εθισμό του γιου του, εκφράζοντας παράλληλα την αδιάλειπτη αγάπη του, με τον γιο να απαντά ότι δεν τον «μισεί» πριν αποχωρήσει. Ο Ράινερ είχε εξηγήσει ότι η σκηνή εμπνεύστηκε από τη στιγμή που ζήτησε συγγνώμη από τον Νικ, παρουσία της οικογένειας, κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου.

