Nick Reiner: Τα ναρκωτικά, οι 18 εγκλεισμοί σε κέντρα απεξάρτησης και το αιματοβαμμένο δωμάτιο ξενοδοχείου μετά το διπλό φονικό

Σε σοκ παραμένει το Χόλιγουντ από τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του από τον γιο τους Νικ.

Ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στην επαυλή τους με τραύματα στον λαιμό με τον γιο τους Νικ Ράινερ να συλλαμβάνεται για το διπλό φονικό.

Ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (14.12.2025), είχε προκαλέσει την προηγουμένη επεισόδιο σε χριστουγεννιάτικη γιορτή όπου ήταν προσκεκλημένος μαζί με τους γονείς του, μετέδωσε το NBC News.

Σύμφωνα με τους New York Times, «ο Ρομπ και ο Νικ Ράινερ είχαν βίαιο διαπληκτισμό».

Ο καβγάς με τους γονείς τους κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικου πάρτι φαίνεται πως ήταν η αιτία για να κάνει το στυγερό έγκλημα.

Ηταν τόσο έντονη η λογομαχία του καταξιωμένου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και του 32χρονου γιου του, Νικ, που ανησύχησε τους υπόλοιπους καλεσμένους, μερικοί από τους οποίους ήταν πεπεισμένοι ότι ο Νικ «κάτι είχε κάνει».

Ενώ οι άλλοι καλεσμένοι ήταν ντυμένοι κομψά, αυτός εφανίστηκε ατημέλητος με μια ζακέτα με κουκούλα και συμπεριφερόταν «ανατριχιαστικά» ενώ οι παριστάμενοι εκτιμούν ότι ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται η DailyMail «Ο Νικ φρίκαρε τους πάντες, συμπεριφερόταν τρελά».

Ρεπορτάζ τηλεοπτικού δικτύου που επικαλείται «δύο πρόσωπα με γνώση του επεισοδίου», ο Νικ Ράινερ «προσέβαλε τους άλλους προσκεκλημένους» με την συμπεριφορά του. «Οι γονείς του Ράινερ ταράχτηκαν και ενοχλήθηκαν από την συμπεριφορά του γιου τους και ανησύχησαν για την υγεία του», δήλωσε άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο NBC News.

Υποτίθεται ότι είχε ξεπεράσει τα προβλήματα εθισμού του, αλλά πηγές πιστεύουν ότι ο καβγάς στο πάρτι του Ο’Μπράιεν περιστράφηκε γύρω από την άποψη των γονιών του ότι χρειαζόταν περαιτέρω βοήθεια για το πρόβλημα ναρκωτικών που είχε.

Την ίδια ώρα έρχονται στο φως λεπτομέρειες σχετικά με τις κινήσεις του Nick Reiner τη νύχτα των φόνων.

Ο Reiner έφτασε σε ένα ξενοδοχείο στην παραθαλάσσια περιοχή της Σάντα Μόνικα γύρω στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με την ιστοσελίδα TMZ, η οποία ανέφερε ότι ένας μάρτυρας είπε ότι φαινόταν ξεκάθαρα υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Όταν το προσωπικό μπήκε στο δωμάτιό του αργότερα το πρωί της Κυριακής, βρήκε το ντους «γεμάτο αίμα» και περισσότερες κηλίδες αίματος στο κρεβάτι.

Το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας είχε καλυφθεί με σεντόνια…

Ο Ρομπ Ράινερ ανησυχούσε για την υγεία του γιου του

Ο Νικ φέρεται να επέμενε ότι μπορούσε να λάβει θεραπεία στο σπίτι και δεν ήθελε να μπει ξανά σε κέντρο αποτοξίνωσης. Σύμφωνα με φίλους, ο Ρομπ ανησυχούσε ολοένα και περισσότερο ότι ο γιος του – ο οποίος έχει μακρύ ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εθισμού στην ηρωίνη και την κοκαΐνη – είχε επιστρέψει στα ναρκωτικά και «φοβόταν» για το τι θα μπορούσε να κάνει στη συνέχεια, καθώς γινόταν ολοένα και πιο ασταθής.

Ο Νικ, ένα από τα τρία παιδιά του ζευγαριού, ζούσε κατά διαστήματα στο σπίτι των γονιών του. Μιλούσε ανοικτά για την εμπειρία του στην αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης που χρονολογείται από την ηλικία των 15 ετών. Σε podcast δήλωνε ότι παρακολούθησε 18 πρόγραμματα απεξάρτησης.

Ο Ράινερ είχε δηλωσει ότι τον έστειλαν στην πρώτη κλινική αποτοξίνωσης στα 15α γενέθλιά του και ότι θα έκανε τουλάχιστον 17 ακόμη εισαγωγές σε τέτοια κέντρα καθώς οι γονείς του δοκίμαζαν κάθε θεραπεία που μπορούσαν να βρουν για αυτόν.

Μία φορά είχε διηγηθεί σε άλλο podcast το 2018 ότι, αφού πέρασε μέρες ξάγρυπνος λόγω της χρήσης κοκαΐνης, άρχισε να χτυπά ό,τι έπεφτε στα χέρια του στο σπίτι των γονιών του.

Ένας οικογενειακός φίλος είπε στην Daily Mail ότι ο Νικ ήταν μια δυσάρεστη παρουσία στο σπίτι, μυρίζοντας συνεχώς κάνναβη και ιδρώτα, και οι γονείς του μετά βίας μπορούσαν να τον πείσουν να χαιρετήσει τους επισκέπτες.

Άστεγος

Οταν ο Νικ Ράινερ αρνιόταν να ακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης κατά την διάρκεια της εφηβείας του βρισκόταν μερικές φορές στον δρόμο ή σε δομές φιλοξενίας.

«Ήμουν άστεγος στο Μέιν. Ήμουν άστεγος στο Νιου Τζέρσεϊ. Ήμουν άστεγος στο Τέξας», είπε σε μια συνέντευξη του 2016. «Περνούσα νύχτες στο δρόμο. Πέρασα εβδομάδες στο δρόμο. Δεν ήταν διασκεδαστικό. Αν ήθελα να το κάνω με τον δικό μου τρόπο και να μην πηγαίνω στα προγράμματα που μου πρότειναν, τότε έπρεπε να είμαι άστεγος».

Ο Ράινερ είχε δηλώσει κάποτε στο περιοδικό People: «Αυτό με έκανε αυτό που είμαι τώρα, το να πρέπει να αντιμετωπίσω αυτά τα πράγματα. Γνώρισα απίστευτα υπέροχους ανθρώπους εκεί, τόσο έξω από το στοιχείο μου».

Το 2015, ο Ρομπ και ο Νικ Ράινερ συνεργάστηκαν στην ταινία «Being Charlie», εμπνευσμένη από την περιπέτεια του Νικ με τα ναρκωτικά.

Διαβάστε επίσης:

Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ crash test για τη συνοχή της λόγω Ουκρανίας – Οι κινήσεις του Τραμπ στο παρασκήνιο

Αυστραλία: Για τρομοκρατία και άλλα 58 αδικήματα κατηγορείται ο δράστης, σε κρίσιμη κατάσταση οι 9 από τους τραυματίες

Σίδνεϊ: Ο Τραμπ καλεί τον κόσμο να πάρει τα «όπλα» ενάντια στην ισλαμική τρομοκρατία – Eννέα τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση