Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ crash test για τη συνοχή της λόγω Ουκρανίας – Οι κινήσεις του Τραμπ στο παρασκήνιο

Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ συνοχής για το μπλοκ, σε μια περίοδο αυξανόμενων παρεμβάσεων από τις ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαφωνία για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, με το Βέλγιο να είναι αντίθετο με μια τέτοια κίνηση, μεγαλώνοντας το ρήγμα μέσα στην ΕΕ, καθώς ήδη φιλορωσικά κράτη δημιουργούν φραγμούς.

Αυτό το ρήγμα θέλουν να επιδιορθώσουν, ωστόσο έχουν ένα άλλο, μεγαλύτερο, πρόβλημα που ακούει στο όνομα… Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως τονίζει το Politico, οι ΗΠΑ ασκούν τρομερή πίεση τα τελευταία 24ωρα στο Κίεβο να παραχωρήσει ακόμη και εδάφη που είναι υπό τον έλεγχό του, σε μία ακόμη μεταστροφή της τακτικής του Τραμπ ο οποίος έχει μία στη ζέστη, μία στο κρύο τους Ουκρανούς.

Μέσα σε αυτές τις εναλλαγές, η ΕΕ δείχνει ανήμπορη να αντιδράσει, ασχολούμενη με τις εσωτερικές της διαφωνίες για τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που έχουν κατασχεθεί.

Την Πέμπτη θέλουν να πετύχουν δύο βασικούς στόχους: να καταλήξουν σε απτά αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και να υπερασπιστούν τη θεσμική και πολιτική συνοχή της Ένωσης, τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να επηρεάσει άμεσα τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Μέσα στους διαφωνούντες αναμένεται να είναι πλέον και η Τσεχία που όρισε κυβέρνηση υπό τον Αντρέι Μπάμπις, μεγαλώνοντας το πρόβλημα για την φον ντερ Λάιεν.

Ο φόβος της αποτυχίας και οι παρασκηνιακές πιέσεις του Τραμπ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα υποστεί «σοβαρή ζημιά για χρόνια» εάν αποτύχει να καταλήξει σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. «Θα δείξουμε στον κόσμο ότι, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας, είμαστε ανίκανοι να σταθούμε ενωμένοι και να υπερασπιστούμε τη δική μας πολιτική τάξη στην ευρωπαϊκή ήπειρο», τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico, στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ πιέζουν παρασκηνιακά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις — κυρίως όσες θεωρούν πιο φιλικές — να απορρίψουν το σχέδιο αξιοποίησης περίπου 210 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Τον Οκτώβριο, οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία, με το Βέλγιο να εκφράζει αντιρρήσεις, καθώς στη χώρα φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών κεφαλαίων. Δύο μήνες αργότερα, ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο Βέλγιο, αλλά συνδέεται άμεσα με την αμερικανική στάση.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 71,7 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος. Αν δεν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση έως τον Απρίλιο, θα αναγκαστεί να περικόψει δημόσιες δαπάνες, γεγονός που θα επηρεάσει τόσο το ηθικό όσο και την αμυντική της ικανότητα.

Πέρα από το Βέλγιο, χώρες όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Μάλτα και η Τσεχία προστέθηκαν στο μπλοκ των διαφωνούντων. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι μια αποτυχία θα συνιστούσε καταστροφή για το διεθνές κύρος της ΕΕ, στέλνοντας λάθος μήνυμα τόσο στην κυβέρνηση Τραμπ όσο και στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ενδεικτική της έντασης είναι η δήλωση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου», κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι απομακρύνεται από την Ευρώπη.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η επιλογή της έγκρισης του δανείου με ειδική πλειοψηφία, παρακάμπτοντας τις αντιρρήσεις ορισμένων κρατών, σενάριο που, σύμφωνα με διπλωμάτες, θα μπορούσε να οδηγήσει την Ένωση σε βαθιά κρίση. Εναλλακτικά, εξετάζεται η παροχή περιορισμένων διμερών δανείων.

Με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν σε αδιέξοδο, η σύνοδος κορυφής της Πέμπτης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να βρουν οι ίδιοι τη λύση, υπό την πίεση τόσο του πολέμου όσο και των διεθνών συσχετισμών.

