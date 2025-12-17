Τραμπ: Αποκλεισμός τάνκερ της Βενεζουέλας, τρομοκρατική οργάνωση η κυβέρνηση Μαδούρο και νέες απαγορεύσεις εισόδου στις ΗΠΑ

Σε νέα κλιμάκωση της σκληρής του γραμμής σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, διατάσσοντας τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα και επεκτείνοντας παράλληλα τις απαγορεύσεις εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για υπηκόους ακόμη επτά χωρών, στο πλαίσιο της εκστρατείας του κατά της τρομοκρατίας και της παράτυπης μετανάστευσης.

Πλήρης αποκλεισμός πετρελαιοφόρων προς και από τη Βενεζουέλα

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι διέταξε τον πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα. Όπως υποστήριξε, η απόφαση συνδέεται με την «κλοπή αμερικανικών πόρων», αλλά και με λόγους που, κατά τον ίδιο, αφορούν την τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων.

«Για την κλοπή των πόρων μας και για πολλούς ακόμη λόγους, το καθεστώς της Βενεζουέλας χαρακτηρίστηκε ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ο αποκλεισμός αφορά αποκλειστικά δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον. Η ανακοίνωση έρχεται μία εβδομάδα μετά την κατάσχεση από τις ΗΠΑ δεξαμενόπλοιου με μεγάλη ποσότητα πετρελαίου στα ανοικτά της Βενεζουέλας, το οποίο οδηγήθηκε σε αμερικανικό λιμάνι.

Οργισμένη αντίδραση από το Καράκας

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απάντησε με έντονο ύφος, απορρίπτοντας αυτό που χαρακτήρισε «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» εκ μέρους της Ουάσιγκτον.

Σε ανακοίνωσή του, το Καράκας έκανε λόγο για «απόλυτα παράλογη» απόφαση, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει το ελεύθερο εμπόριο και παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες που κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής.

Νέες απαγορεύσεις εισόδου και σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διακήρυξη με την οποία επεκτείνει τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς εισόδου στις ΗΠΑ, προσθέτοντας στη μαύρη λίστα υπηκόους επτά ακόμη χωρών. Πρόκειται για την Μπουρκίνα Φάσο, τον Νίγηρα, το Μάλι, το Νότιο Σουδάν και τη Συρία, ενώ σε Λάος και Σιέρα Λεόνε οι μερικοί περιορισμοί μετατρέπονται σε πλήρη απαγόρευση. Στο μέτρο περιλαμβάνονται και Παλαιστίνιοι που διαθέτουν ταξιδιωτικά έγγραφα εκδοθέντα από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, καθώς, όπως υποστηρίζεται, σε ορισμένες χώρες οι έλεγχοι ασφαλείας θεωρούνται ανεπαρκείς. Προβλέπονται πάντως εξαιρέσεις για μόνιμους και νόμιμους κατοίκους των ΗΠΑ, για κατόχους θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν, για ειδικές κατηγορίες όπως διπλωμάτες και αθλητές, καθώς και για περιπτώσεις όπου η είσοδος «εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της παράτυπης μετανάστευσης, σκληρύνοντας θεαματικά τους όρους εισόδου και χορήγησης θεωρήσεων. Όπως διαμηνύει ο Λευκός Οίκος, στόχος των μέτρων είναι να αποτραπεί η είσοδος αλλοδαπών που «ενδέχεται να απειλήσουν» ή να «βλάψουν τον πολιτισμό, τους θεσμούς και τις ιδρυτικές αρχές» των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια πολιτική που θυμίζει έντονα τις επιλογές της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

