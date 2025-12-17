search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 01:53
ΚΟΣΜΟΣ

17.12.2025 00:39

Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

17.12.2025 00:39
drone 444- new

Εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, 16/12, στο Κίεβο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αφότου οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για επιδρομή εχθρικών drones.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί επίσης σε περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο Τραμπ στηρίζει την προσωπάρχη του: «Αν έπινα, θα ήμουν αλκοολικός»

WSJ: Μετά από μια γενιά ειρήνης, η Ευρώπη λέει στους λαούς της να προετοιμαστούν για το αδιανόητο

Γαλλία, Ελλάδα, Δανία, Σλοβενία και Ην. Βασίλειο για Δυτική Όχθη και Γάζα: Λύση δύο κρατών, σεβασμός στην κατάπαυση πυρός

