Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones

Εκρήξεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, 16/12, στο Κίεβο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, αφότου οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για επιδρομή εχθρικών drones.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλείται μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν πως εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Προειδοποίηση για αεροπορικά πλήγματα έχει εκδοθεί επίσης σε περιοχές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

