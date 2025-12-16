WSJ: Μετά από μια γενιά ειρήνης, η Ευρώπη λέει στους λαούς της να προετοιμαστούν για το αδιανόητο

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας εκπέμπουν πλέον τακτικά ένα μήνυμα σχεδόν αδιανόητο πριν από μια δεκαετία: Ετοιμαστείτε για σύγκρουση με τη Ρωσία.

Σπάνια περνάει μια εβδομάδα χωρίς μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση, στρατός ή αρχηγός ασφαλείας να κάνει μια ζοφερή ομιλία προειδοποιώντας το κοινό ότι οδεύει προς έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία. Πρόκειται για μια βαθιά ψυχολογική μετατόπιση για μια ήπειρο που έχει ανοικοδομηθεί μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, διαλαλώντας ένα μήνυμα αρμονίας και κοινής οικονομικής ευημερίας.

Το Σαββατοκύριακο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνέκρινε τη στρατηγική του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία με αυτή του Χίτλερ το 1938, όταν κατέλαβε τη γερμανόφωνη περιοχή Σουδητία της Τσεχοσλοβακίας πριν πιέσει για να κατακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι της ηπείρου. «Αν πέσει η Ουκρανία, δεν θα σταματήσει. Όπως ακριβώς η Σουδητία δεν ήταν αρκετή το 1938», δήλωσε ο Μερτς σε συνέδριο του κόμματος το Σάββατο.

Αυτό ήρθε λίγες μέρες αφότου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εκφώνησε μια ομιλία προειδοποιώντας ότι «η σύγκρουση είναι στην πόρτα μας» και ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κλίμακα του πολέμου που υπέμειναν οι παππούδες ή οι προπαππούδες μας». Ο Ρούτε δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου εντός πέντε ετών. Ο επικεφαλής του γαλλικού στρατού δήλωσε πρόσφατα ότι η Γαλλία διατρέχει κίνδυνο «επειδή δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών της».

Αυτό το αίσθημα επείγοντος έχει ενισχυθεί καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Υπάρχει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Ουκρανία θα πιεστεί από τον Τραμπ να αποδεχτεί μια μονόπλευρη ειρηνευτική συμφωνία που θα αφήσει τον Πούτιν περισσότερο τολμηρό και την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντική ρωσική επίθεση. Κρίσιμο είναι ότι μια κατάπαυση του πυρός θα απελευθέρωνε ρωσικούς στρατιωτικούς πόρους ώστε να επικεντρωθεί στην Ευρώπη, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για μια μελλοντική επίθεση στην ανατολική πλευρά της.

Οι προειδοποιήσεις συνοδεύονται από φόβο ότι μια πιο απομονωτική κυβέρνηση Τραμπ δεν θα βοηθήσει την Ευρώπη σε περίπτωση που υλοποιηθεί μια επίθεση. Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα, αναφέρει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιδιώξει να σταματήσει την εξάπλωση του πολέμου στην Ευρώπη και να «αποκαταστήσει τη στρατηγική σταθερότητα με τη Ρωσία». Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, δεν κάνει καμία αναφορά στη Ρωσία ως εχθρό.

Η ετήσια αξιολόγηση απειλών του Ηνωμένου Βασιλείου από την επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που δόθηκε τη Δευτέρα, είχε μια πολύ διαφορετική χροιά. Η επικεφαλής της MI6, Μπλέιζ Μετρεουέλι, προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη «μέχρι ο Πούτιν να αναγκαστεί να αλλάξει τον λογισμό του».

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίτσαρντ Νάιτον, εν τω μεταξύ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κατάσταση «είναι πιο επικίνδυνη από ό,τι έχω γνωρίσει στην καριέρα μου» και ότι το βρετανικό κοινό πρέπει να είναι προετοιμασμένο. «Περισσότερες οικογένειες θα γνωρίζουν τι σημαίνει θυσία για το έθνος μας», είπε.

Για την Ευρώπη, το σοβαρό μήνυμα σηματοδοτεί μια βαθιά μετατόπιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάστηκε ειδικά, με την ενθάρρυνση των ΗΠΑ, για να αποτρέψει το είδος του ολοκληρωτικού πολέμου που κατέστρεψε την ήπειρο κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ο πληθυσμός της έχει καρπωθεί τα οφέλη του λεγόμενου μερίσματος ειρήνης – όταν οι στρατιωτικές δαπάνες μειώθηκαν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και τα επιπλέον κεφάλαια διοχετεύθηκαν σε κοινωνικές δαπάνες.

Πολιτικοί σε όλη την περιοχή έχουν προειδοποιήσει ότι η επανεμφάνιση μιας πολεμικής νοοτροπίας στο κοινό, συνοδευόμενη από δύσκολους συμβιβασμούς δαπανών που επιφυλάσσουν, αποτελεί πρόκληση. Μια δημοσκόπηση της Gallup πέρυσι διαπίστωσε ότι μόνο το ένα τρίτο των Ευρωπαίων θα ήταν πρόθυμοι να πολεμήσουν για να υπερασπιστούν τη χώρα τους, σε σύγκριση με το 41% ​​στις ΗΠΑ.

Ο συνταξιούχος Ολλανδός ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ, ο οποίος πρόσφατα ολοκλήρωσε μια θητεία ως ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, λέει ότι εάν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει την ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο για να αποτρέψει τον Πούτιν.

Τους τελευταίους μήνες, το μήνυμα αυτό «έχει γίνει ισχυρότερο», λέει, προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούν για τα στοιχεία που δείχνουν ότι η ρωσική στρατιωτική βιομηχανία παράγει περισσότερα από όσα χρειάζεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία, εγείροντας φόβους ότι θα μπορούσε να αναγεννηθεί για να επιτεθεί στην Ευρώπη ταχύτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Κατ’ ιδίαν, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι οι ψηφοφόροι θα υποστηρίξουν τις απαραίτητες θυσίες – από υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες έως την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας – μόνο εάν πιστεύουν ότι θα συμβεί επίθεση.

Ήδη, οι Ευρωπαίοι αρχηγοί ασφαλείας λένε ότι η Ρωσία έχει ξεκινήσει μια μυστική επίθεση «γκρίζας ζώνης» στην Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να βλάψει την οικονομία της και να σπείρει σύγχυση. Η Ρωσία είναι ύποπτη ότι βρίσκεται πίσω από μια σειρά σαμποτάζ σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις, καθώς και εμπρηστικές επιθέσεις σε αποθήκες και εμπορικά κέντρα. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν διαταράξει τον πολωνικό εναέριο χώρο και μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από την Εσθονία.

«Επιχειρούμε τώρα σε ένα διάστημα μεταξύ ειρήνης και πολέμου», δήλωσε η Μετρεουέλι.

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί τη συμμετοχή του σε πράξεις δολιοφθοράς ή εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη, και ο Πούτιν τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι η ιδέα ότι η Ρωσία θα εισβάλει σε μια άλλη χώρα ήταν «ψέμα».

Την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από μια κυβερνοεπίθεση στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας το 2024 και ότι προσπαθεί να παρέμβει σε ομοσπονδιακές εκλογές διαδίδοντας παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Ύποπτα ρωσικά drones έχουν επίσης διακόψει πτήσεις σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια τους τελευταίους μήνες.

Γερμανοί αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι η εκστρατεία δολιοφθοράς και κατασκοπείας της Μόσχας στοχεύει εν μέρει στην προετοιμασία μιας επίθεσης στις υλικοτεχνικές οδούς του ΝΑΤΟ, η οποία θα καθυστερούσε την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης με στόχο την Πολωνία ή τα κράτη της Βαλτικής.

Οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για να προετοιμαστούν. Η Γαλλία δήλωσε ότι θα επαναφέρει την εθελοντική στρατιωτική θητεία για τους νέους, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Η Γερμανία κάνει ενεργά πολεμικά παιχνίδια για το πώς θα έσπευδε στρατεύματα στο μέτωπο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο μειώνει τη στρατιωτική εκπαίδευση εκτός Ευρώπης, για να επικεντρωθεί στη Ρωσία.

Οι στρατιωτικές δαπάνες σε όλη την ήπειρο αυξάνονται. Φέτος, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αυξήσουν τις παραδοσιακές αμυντικές δαπάνες στο 3,5% των οικονομιών τους έως το 2035, σε σύγκριση με το 2% που ισχύει σήμερα. Συμφώνησαν επίσης να δαπανήσουν ένα επιπλέον 1,5% σε μέτρα που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η ενίσχυση των υποδομών τους, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υβριδικής επίθεσης της Ρωσίας. Η Γερμανία έχει δεσμευτεί να δαπανήσει περισσότερα από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια για τον στρατό και τις υποδομές της κατά την επόμενη δεκαετία, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης συμβατικής δύναμης της Ευρώπης.

Ωστόσο, σε πολλές από τις μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές οικονομίες, οι συμβιβασμοί δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητοί από το κοινό. Η Βρετανία, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών μειώνοντας την ξένη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αρκετοί στρατιωτικοί αρχηγοί έχουν δηλώσει δημόσια ότι οι δαπάνες θα πρέπει να αυξηθούν πολύ περισσότερο εάν η Ρωσία θέλει να αποτραπεί από περαιτέρω επιθετικότητα.

