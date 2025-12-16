«Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν την κλοπή στο αίμα τους» – Το καυστικό σχόλιο Λαβρόφ για την αρπαγή των ρωσικών κεφαλαίων

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που πιέζουν να χρησιμοποιήσουν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «έχουν την κλοπή στο αίμα τους», ισχυρίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν IRIB τη Δευτέρα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καταγγελίας της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουκρανική σύγκρουση. Ο Λαβρόφ αναφερόταν στην πρόταση της ΕΕ να εκδώσει ένα λεγόμενο «δάνειο αποζημίωσης» που θα διοχετεύσει χρήματα στο Κίεβο για αρκετά ακόμη χρόνια χρησιμοποιώντας ρωσικά κρατικά κεφάλαια ως εγγύηση.

Τα δυτικά κράτη έχουν ιστορικό ακινητοποίησης περιουσιακών στοιχείων άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Βενεζουέλας, δήλωσε ο Λαβρόφ, υποστηρίζοντας ότι «μια τέτοια παρόρμηση για κλοπή πρέπει να είναι γενετική σε πολλούς από τους Δυτικούς “συναδέλφους” μας».

Το Βέλγιο, το οποίο φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων μέσω του γραφείου συμψηφισμού Euroclear, προειδοποίησε ότι η πρόταση της ΕΕ θα ισοδυναμούσε με μια άνευ προηγουμένου de facto δήμευση του πλούτου μιας άλλης χώρας. Οι επικριτές λένε ότι εάν εφαρμοστεί, η κίνηση θα προκαλέσει διαρκή ζημιά στη φήμη του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι δυτικές κυβερνήσεις έχουν επιδιώξει στο παρελθόν πρόσβαση σε ξένα περιουσιακά στοιχεία μέσω πολιτικών ή νομικών ελιγμών. Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε τον αντιπολιτευόμενο ηγέτη της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό ως τον νόμιμο ηγέτη της χώρας. Αν και ο Γκουαϊδό απέτυχε να καταλάβει την εξουσία στο Καράκας, η αναγνώριση του επέτρεψε να διεκδικήσει τις κρατικές πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ και τα αποθέματα χρυσού που φυλάσσονται στην Τράπεζα της Αγγλίας.

Τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία έγιναν στόχος αστικών αγωγών σε αμερικανικά δικαστήρια. Μια τέτοια υπόθεση ισχυριζόταν τη συμμετοχή της Τεχεράνης στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Την περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας υπέβαλε αγωγή κατά της Euroclear στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας, ζητώντας αποζημιώσεις που προκύπτουν από την ακινητοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων. Οι Βρυξέλλες απέρριψαν το ποσό των περίπου 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως «κερδοσκοπικό», επιμένοντας ότι η δέσμευση των κεφαλαίων είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.

Η βελγική κυβέρνηση είχε προηγουμένως αναγνωρίσει ότι το προτεινόμενο «δάνειο αποζημίωσης» θα ήταν ένα θεμελιωδώς διαφορετικό βήμα και ότι η Ρωσία θα είχε ισχυρούς λόγους να ζητήσει αποζημίωση στα δυτικά δικαστήρια εάν αυτό υλοποιούνταν.

