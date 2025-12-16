Μισή συγγνώμη από τη Μπριζίτ Μακρόν για τη φράση «ηλίθιες σκύλες»: Έκανε λόγο για «αδέξια» σχόλια

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας υπερασπίστηκε τη χρήση μιας σεξιστικής προσβολής για να καταγγείλει φεμινίστριες διαδηλώτριες, λέγοντας ότι τα σχόλια ήταν «αδέξια» αλλά έγιναν κατ’ ιδίαν καθώς «δεν είδα ότι κάποιος πίσω μου βιντεοσκοπούσε».

Μιλώντας στο διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης Brut, η Μπριζίτ Μακρόν παραδέχτηκε σε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα το βράδυ ότι η γλώσσα της ήταν «πολύ άμεση». Αλλά είπε ότι προσπαθούσε να καθησυχάσει τον Γάλλο ηθοποιό Άρι Αμπιτάν όταν περιέγραψε τις φεμινίστριες διαδηλώτριες που διέκοψαν μια από τις παραστάσεις του ως «ηλίθιες σκύλες».

Το προηγούμενο βράδυ, φεμινίστριες ακτιβίστριες είχαν διακόψει την παράστασή του φωνάζοντας «Αμπιτάν, βιαστή!». Η Μπριζίτ Μακρόν ρώτησε τον Αμπιτάν πώς ένιωθε. Όταν είπε ότι ένιωθε φοβισμένος, εκείνη απάντησε με την υποτιμητική και σεξιστική αναφορά στις γυναίκες, προσθέτοντας: «Θα τις πετάξουμε έξω».

Τα σχόλια προκάλεσαν αντιδράσεις από ακτιβιστές κατά της σεξουαλικής και σεξιστικής βίας, καθώς από πολιτικούς αντιπάλους του συζύγου της, Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

"Je suis désolée si j’ai blessé les femmes victimes."



À la sortie d’un studio d’enregistrement d’une émission, Brigitte Macron répond à Brut après ses propos polémiques qualifiant des militantes féministes "de sales connes". pic.twitter.com/mGs5rKMjnd — Brut FR (@brutofficiel) December 15, 2025

Στη συνέντευξή της στο Brut, η Μπριζίτ Μακρόν δήλωσε, σε μια σχετικά σπάνια δημόσια δήλωση, ότι «καταλαβαίνω απόλυτα» ότι κάποιοι άνθρωποι σοκαρίστηκαν, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν προοριζόταν να γίνει δημόσια» και ότι δεν μιλούσε ως σύζυγος του Γάλλου ηγέτη.

«Δεν είμαι πάντα η σύζυγος του προέδρου της Δημοκρατίας. Έχω επίσης μια ιδιωτική ζωή και αυτή ήταν μια ιδιωτική στιγμή. Λυπάμαι αν πλήγωσα γυναίκες-θύματα. Αυτές και μόνο αυτές σκέφτομαι», είπε.

«Σίγουρα δεν θα χρησιμοποιούσα αυτούς τους όρους δημόσια», είπε.

Αλλά επέκρινε επίσης τους διαδηλωτές που στοχοποίησαν τον Αμπιτάν, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να αντέξει να διακοπεί μια παράσταση. Κάποιος είναι στη σκηνή. Προσπαθεί να δώσει ό,τι μπορεί. Πώς συνεχίζει μετά; Ποιο είναι το νόημα αυτής της λογοκρισίας που ασκείται στους καλλιτέχνες; Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Δεν είμαστε δικαστές».

Στα τέλη του 2021, ο κωμικός κατηγορήθηκε για βιασμό από μια νεαρή γυναίκα με την οποία έβγαινε για κάποιο χρονικό διάστημα. Μετά από τριετή έρευνα, η υπόθεση απορρίφθηκε και η έφεση έγινε δεκτή τον Ιανουάριο. Από τότε ομάδες ακτιβιστριών αμφισβητούν την επιστροφή του στο θέατρο. φεμινίστριες.

Ερωτηθείσα από το Brut αν μετάνιωσε για τα σχόλιά της, η Μακρόν είπε: «Δεν μπορώ να μετανιώσω που μίλησα. Δεν θέλω να μετανιώσω. Είναι αλήθεια ότι είμαι η σύζυγος του προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά είμαι και ο εαυτός μου πάνω από οτιδήποτε. Και όταν είμαι κατ’ ιδίαν, είναι αλήθεια ότι μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να φύγει με έναν τρόπο που δεν είναι απολύτως επαρκής, αλλά έπρεπε να τον καθησυχάσω».

«Τον καθησύχασα σίγουρα με έναν τρόπο που ήταν αδέξιος. Αλλά δεν είχα άλλα λόγια στη διάθεσή μου εκείνη τη στιγμή. Και ανεξάρτητα από αυτό, νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε και το δικαίωμα να σκεφτόμαστε».

