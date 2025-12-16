Μισέλ Ομπάμα: «Με τον Μπαράκ επρόκειτο να συναντηθούμε με τους Ράινερ τη νύχτα που δολοφονήθηκαν – Μετά μάθαμε τα νέα…»

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του, Μισέλ, είχαν προγραμματίσει να συνντηθούν με τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ το βράδυ που δολοφονήθηκαν, δήλωσε η πρώην πρώτη κυρία στην εκπομπή “Jimmy Kimmel Live!”.

«Τους γνωρίζουμε πολλά, πολλά χρόνια και υποτίθεται ότι θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ, χθες το βράδυ, και μετά το μάθαμε», είπε η Μισέλ Ομπάμα στον Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Δευτέρας το βράδυ.

Οι Ράινερ, μακροχρόνιοι φίλοι των Ομπάμα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ την Κυριακή. Ο 32χρονος γιος τους, Νικ, συνελήφθη αργά εκείνο το βράδυ και η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι είναι “υπεύθυνος” για τους θανάτους των γονιών του.

Michelle Obama revealed on 'Jimmy Kimmel Live' that she and Barack Obama had plans with Rob and Michele Reiner Sunday night. pic.twitter.com/46skLdCfGr — LateNighter (@latenightercom) December 16, 2025

«Επιτρέψτε μου να πω απλώς το εξής – σε αντίθεση με ορισμένους ανθρώπους, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είναι μερικοί από τους πιο αξιοπρεπείς, θαρραλέους ανθρώπους που θα θέλατε ποτέ να γνωρίσετε. Δεν είναι τρελοί ή παράφρονες», είπε. «Ήταν πάντα παθιασμένοι άνθρωποι σε μια εποχή που δεν υπάρχει πολύ θάρρος».

Τα σχόλιά της έρχονται αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ρομπ Ράινερ ως «έναν διαταραγμένο άνθρωπο» που ήταν «πολύ κακός για τη χώρα μας», μετά τον θάνατό του, προκαλώντας άμεση καταδίκη τόσο από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Δημοκρατικούς.

«Ήταν το είδος των ανθρώπων που ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν σε πράξεις για τα πράγματα για τα οποία νοιάζονταν. Και νοιάζονταν για την οικογένειά τους. Νοιάζονταν για αυτή τη χώρα. Και νοιάζονταν για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τους γνωρίζω», πρόσθεσε η Μισέλ Ομπάμα.

Ο Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του, γράφοντας σε μια ανάρτηση στο X ότι το ζευγάρι «θα μείνει στη μνήμη για τις αξίες που υπερασπίστηκε και τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσε».

