search
ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 18:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.12.2025 16:03

Μισέλ Ομπάμα: «Με τον Μπαράκ επρόκειτο να συναντηθούμε με τους Ράινερ τη νύχτα που δολοφονήθηκαν – Μετά μάθαμε τα νέα…»

16.12.2025 16:03
obama

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του, Μισέλ, είχαν προγραμματίσει να συνντηθούν με τον Ρομπ και τη Μισέλ Ράινερ το βράδυ που δολοφονήθηκαν, δήλωσε η πρώην πρώτη κυρία στην εκπομπή “Jimmy Kimmel Live!”.

«Τους γνωρίζουμε πολλά, πολλά χρόνια και υποτίθεται ότι θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ, χθες το βράδυ, και μετά το μάθαμε», είπε η Μισέλ Ομπάμα στον Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Δευτέρας το βράδυ.

Οι Ράινερ, μακροχρόνιοι φίλοι των Ομπάμα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ την Κυριακή. Ο 32χρονος γιος τους, Νικ, συνελήφθη αργά εκείνο το βράδυ και η αστυνομία του Λος Άντζελες δήλωσε ότι είναι “υπεύθυνος” για τους θανάτους των γονιών του.

«Επιτρέψτε μου να πω απλώς το εξής – σε αντίθεση με ορισμένους ανθρώπους, ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ είναι μερικοί από τους πιο αξιοπρεπείς, θαρραλέους ανθρώπους που θα θέλατε ποτέ να γνωρίσετε. Δεν είναι τρελοί ή παράφρονες», είπε. «Ήταν πάντα παθιασμένοι άνθρωποι σε μια εποχή που δεν υπάρχει πολύ θάρρος».

Τα σχόλιά της έρχονται αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ρομπ Ράινερ ως «έναν διαταραγμένο άνθρωπο» που ήταν «πολύ κακός για τη χώρα μας», μετά τον θάνατό του, προκαλώντας άμεση καταδίκη τόσο από τους Ρεπουμπλικάνους όσο και από τους Δημοκρατικούς.

«Ήταν το είδος των ανθρώπων που ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν σε πράξεις για τα πράγματα για τα οποία νοιάζονταν. Και νοιάζονταν για την οικογένειά τους. Νοιάζονταν για αυτή τη χώρα. Και νοιάζονταν για τη δικαιοσύνη και την ισότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τους γνωρίζω», πρόσθεσε η Μισέλ Ομπάμα.

Ο Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του, γράφοντας σε μια ανάρτηση στο X ότι το ζευγάρι «θα μείνει στη μνήμη για τις αξίες που υπερασπίστηκε και τους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσε».

Διαβάστε επίσης:

Νέο «όχι» από Βέλγιο στην πρόταση για την αποδέσμευση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – Εντείνεται το αδιέξοδο της ΕΕ

Στους δρόμους και οι αγρότες στη Γαλλία – Πετούσαν κοπριά στα περιπολικά (video)

Ο Έλον Μασκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία 600 δισ. δολαρίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
medoussa 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η «Μέδουσα» επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα

ellinas-eskobar
ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Οι σχέσεις με το καρτέλ Μεδεγίν και τα μπες-βγες στη φυλακή

housemaid-sg-00391r
ΣΙΝΕΜΑ

«The Housemaid»: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για το θρίλερ του Paul Feig με τις Sydney Sweeney και Amanda Seyfried (photos/videos)

bretania astynomia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Βρετανία: 9χρονη μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου – Συνελήφθη έφηβος ως ύποπτος για τη δολοφονία

katrinis
ΕΛΛΑΔΑ

«Να βγει έξω ο οδηγός»: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του γιου του Μιχάλη Κατρίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το σίριαλ με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το δίπλωμά του: Κατέθεσε αίτηση θεραπείας

kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ελπίδες ότι είναι ζωντανός ο 33χρονος γιατρός που εξαφανίστηκε στην Κρήτη: Το Silver Alert τον εντόπισε στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.12.2025 18:16
medoussa 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η «Μέδουσα» επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα

ellinas-eskobar
ΕΛΛΑΔΑ

Βίος και πολιτεία του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Οι σχέσεις με το καρτέλ Μεδεγίν και τα μπες-βγες στη φυλακή

housemaid-sg-00391r
ΣΙΝΕΜΑ

«The Housemaid»: Κυκλοφόρησε το τελικό trailer για το θρίλερ του Paul Feig με τις Sydney Sweeney και Amanda Seyfried (photos/videos)

1 / 3