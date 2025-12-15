Πρωτοφανής επίθεση Τραμπ στον… δολοφονημένο σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ

Ο Πρόεδρος Τραμπ σχολίασε τη δολοφονία του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του σε μια ανάρτηση στο TruthSocial τη Δευτέρα, υπονοώντας ότι η αιτία θανάτου φέρεται να ήταν το «σύνδρομο διαταραχής Τραμπ».

«Ένα πολύ θλιβερό περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στο Χόλιγουντ. Ο Ρομπ Ράινερ, ένας βασανισμένος, αλλά κάποτε πολύ ταλαντούχος σκηνοθέτης κινηματογράφου και αστέρας της κωμωδίας, απεβίωσε, μαζί με τη σύζυγό του, Μισέλ, φέρεται να οφείλεται στον θυμό που προκαλούσε σε άλλους μέσω της μαζικής, άκαμπτης και ανίατης πάθησής του με μια ψυχικά αδυσώπητη ασθένεια γνωστή ως ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΡΑΜΠ, που μερικές φορές αναφέρεται ως TDS», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι ο Ράινερ «ήταν γνωστό ότι τρέλαινε τους ανθρώπους» με την εμμονή του με τον Τραμπ, προσθέτοντας ότι η «παράνοια» του Ράινερ έφτασε σε «νέα ύψη» καθώς η κυβέρνηση «ξεπέρασε όλους τους στόχους και τις προσδοκίες».

«Είθε ο Ρομπ και η Μισέλ να αναπαυθούν εν ειρήνη!» κατέληξε ο πρόεδρος.

Ο Ράινερ, Δημοκρατικός και δωρητής του κόμματος, και η σύζυγός του βρέθηκαν μαχαιρωμένοι θανάσιμα στο σπίτι τους την Κυριακή το απόγευμα.

Δημοκρατικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός), της πρώην αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις και του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια Ράινερ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά την είδηση.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

«Η Μισέλ και εγώ είμαστε συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της αγαπημένης του συζύγου, Μισέλ. Τα επιτεύγματα του Ρομπ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μας έδωσαν μερικές από τις πιο αγαπημένες μας ιστορίες στην οθόνη. Αλλά κάτω από όλες τις ιστορίες που παρήγαγε, υπήρχε μια βαθιά πίστη στην καλοσύνη των ανθρώπων – και μια δια βίου δέσμευση να κάνουν αυτή την πίστη πράξη», έγραψε ο Ομπάμα σε μια ανάρτηση στο X.

