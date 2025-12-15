search
15.12.2025 16:15

Ρωσία: «Μαλλιά κουβάρια» έγιναν ο… Άγιος Βασίλης με τον… Spider-man και τον… Μίκι Μάους (video)

15.12.2025 16:15
russia_xilo_1512_1460-820_new

«Μαλλιά κουβάρια» έγιναν, μπαίνοντας βαθύτερα στο… πνεύμα των Χριστουγέννων, ο… Άγιος Βασίλης με τον… Spider-man και τον… Μίκι Μάους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ρωσία, με τους τρεις (αντι)ήρωες να δίνουν τεράστια μάχη για την τελική επικράτηση!

Στα πλάνα του βίντεο, βλέπουμε τον Άγιο Βασίλη να ξυλοκοπεί -με τη βοήθεια του Μίκι Μάους- τον Spider-man, ο οποίος ωστόσο στη συνέχεια βρίσκει τον τρόπο να ξεφύγει και να «απαντήσει»!

Η… τιτανομαχία συνεχίστηκε σε μορφή «ο καθένας για τον εαυτό του», δυστυχώς χωρίς να γνωρίζουμε τον τελικό νικητή…

