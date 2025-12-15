Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι για το Ντονμπάς – Στο τραπέζι το σχέδιο 20 σημείων, ερήμην της… Ρωσίας – Σκληρό παζάρι στο Βερολίνο

Χωρίς λευκό καπνό ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Στιβ Γουίτκοφ, με τη συμμετοχή και του Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με πληροφορίες από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι συνομιλίες εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διερεύνησης προοπτικών για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας. Δηλαδή, η Ουάσιγκτον πιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. ΟΙ Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία “πρέπει να αποσυρθεί”», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.

Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ προβλέπει την παραχώρηση των ανατολικών ουκρανικών εδαφών σε Ντοντέτσκ, Λουχάνσκ, (στην περιοχή του Ντομπάς), Χερσώνα και Ζαπορίζια που έχει καταλάβει η Ρωσία από την αρχή του πολέμου.

Ωστόσο, στην περιοχή του Ντονμπάς, στο δυτικό Ντονέτσκ, η Ουκρανία εξακολουθεί να διατηρεί μία ζώνη περίπου 6.600 τ. χλμ. – περιλαμβανομένης μιας ζώνης οχύρωσης (fortress belt) που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της χώρας και αρνείται (προς ώρας) να την παραχωρήσει.

Όπως μετέδωσε το ουκρανικό Channel 5, επικαλούμενο τον σύμβουλο επικοινωνίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντμίτρι Λιτβίν, ο δεύτερος γύρος των επαφών μεταξύ των αμερικανικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου δύο ώρες συζητήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές εξέτασαν διεξοδικά ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.



Ο Ντμίτρι Λιτβίν πρόσθεσε ότι, αμέσως μετά το πέρας των συνομιλιών, ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετέβη για προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, γεγονός που υπογραμμίζει τον ενεργό ρόλο του Βερολίνου στις διπλωματικές διεργασίες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελούν ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο επιχειρηματίας Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Από ουκρανικής πλευράς συμμετείχαν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Αντρίι Χνάτοφ.

Στο Βερολίνο βρέθηκε για έναν αρχικό χαιρετισμό και ο Φρίντριχ Μερτς, ενώ σήμερα αναμένεται δεύτερος γύρος συνομιλιών με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ των οποίων και η Τζόρτζια Μελόνι, καθώς και της ηγεσίας της Ε.Ε.

Ο Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφές ότι είναι «έτοιμος για διάλογο», χωρίς ωστόσο να αποδέχεται λύσεις που θα συνιστούσαν συνολική υποχώρηση της Ουκρανίας.

Ο πρώτος γύρος των συνομιλιών πραγματοποιήθηκε επίσης στο Βερολίνο στις 14 Δεκεμβρίου και είχε διάρκεια περίπου πέντε ωρών. Τότε, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να συνεχίσουν τις επαφές τους το πρωί της Δευτέρας, κάτι που τελικά υλοποιήθηκε με τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να εγκαταλείψει την πρόθεσή του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχε με Αμερικανούς απεσταλμένους και Ευρωπαίους συμμάχους στο Βερολίνο την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρόταση ως παραχώρηση από το Κίεβο, μετά από χρόνια πίεσης για ένταξη στο ΝΑΤΟ ως το ισχυρότερο αποτρεπτικό μέσο ενάντια σε μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις. Οι ΗΠΑ, οι ευρωπαίοι εταίροι και άλλοι σύμμαχοι θα μπορούσαν αντ’ αυτού να παρέχουν νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ εξετάζουν ένα σχέδιο 20 σημείων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Συνομιλίες χωρίς τη Ρωσία

Αν και η Μόσχα δεν συμμετείχε απευθείας στις συνομιλίες, ρωσικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι υπήρχε έμμεση επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά.

Το Κρεμλίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό έως αρνητικό απέναντι στις ουκρανικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, προειδοποιώντας ότι τυχόν ουσιαστικές αλλαγές στις αμερικανικές προτάσεις θα προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Bild, οι Ρώσοι είναι «έμμεσα παρόντες», καθώς ο Γιούρι Ουσάκοφ βρίσκεται σε επαφή με τον Γουίτκοφ.

Ωστόσο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν έδειξε περιορισμένο ενδιαφέρον για την ουκρανική και ευρωπαϊκή κινητικότητα προς την πλευρά των Αμερικανών.

«Πιστεύω ότι η συμβολή τους δύσκολα θα είναι εποικοδομητική», σημείωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, προειδοποιώντας ότι «αν υπάρξουν ουσιαστικές τροποποιήσεις» στο πρώτο αμερικανικό προσχέδιο, «θα υπάρξουν έντονες αντιρρήσεις, καθώς έχουμε εκφράσει πολύ ξεκάθαρα τη θέση μας».

Ο Ουσάκοφ απέρριψε επίσης την πρόταση Ζελένσκι για νέες εκλογές, χαρακτηρίζοντάς το τέχνασμα «για την επίτευξη μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός και την επανέναρξη των εχθροπραξιών αργότερα».

Διαβάστε επίσης:

Κινέζος μεγιστάνας φέρεται να απέκτησε πάνω από 100 παιδιά για να… τα παντρέψει με αυτά του Μασκ

Το κίνημα MAGA… προειδοποιεί τον Τραμπ: Αντί να παλεύεις για τους Αμερικανούς, ασχολείσαι με ολιγάρχες

Μακελειό στην Αυστραλία: Ο 24χρονος δολοφόνος που είχε ορκιστεί πίστη στο ISIS και ο ήρωας οπωροπώλης που «έσωσε τη μέρα» (Video)