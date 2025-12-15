Το κίνημα MAGA… προειδοποιεί τον Τραμπ: Αντί να παλεύεις για τους Αμερικανούς, ασχολείσαι με ολιγάρχες

Το κίνημα MAGA, το περίφημο Make America Great Again που ξεκίνησε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται πως του γυρίζει… μπούμερανγκ.

Ηδη φανατικά στελέχη του (με πρώτη την Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν) έχουν αρχίσει και είτε αποχωρύν, είτε ασκούν κριτική στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος στην πράξη ασχολείται κυρίως με την εξωτερική πολιτική και όχι με τα εντός συνόρων προβλήματα.

Σύμφωνα με την Washighton Post, ο συντηρητικός δημοσκόπος Μαρκ Μίτσελ προσπάθησε να εξηγήσει στον Τραμπ ότι υπάρχει απόσταση της πολιτικής του σε σχέση με την φανατική υπέρ του, βάση.

«Δεχτήκατε σφαίρα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Μπάτλερ. Είπατε ότι θα παλέψετε, αλλά ποτέ δεν ξεκαθαρίστηκε τι σημαίνει αυτό. Και τώρα παλεύετε με τη Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν αντί να παλεύετε για τους Αμερικανούς» φέρεται να ειπώθηκε προς τον Τραμπ,τον οποίο προειδοποίησε επίσης ότι πολλοί υποστηρικτές του εκφράζουν δυσαρέσκεια για τις αδυναμίες της δεύτερης θητείας του, καθώς τον κατηγορούν ότι δίνει υπερβολική προσοχή σε ξένα θέματα, δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα κόστους ζωής, ευθυγραμμίζεται με δισεκατομμυριούχους και τεχνολογικούς μάνατζερ και αντιστέκεται στην δημοσιοποίηση επιπλέον φακέλων για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Αρκετοί θεωρούν πως η συμμαχία του έχει χάσει την ισχύ της και προβλέπουν βαριά ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ακούει τις παρατηρήσεις και σκέφτεται να ξεκινήσει σχεδόν εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις για να προβάλει τα επιτεύγματά του και να καθησυχάσει τους υποστηρικτές του.

Ομως κάτι τέτοιο δεν το έπραξε στην τελευταία του παρουσία σε καζίνο της Πενσυλβάνιας, όπου απλά παραδέχτηκε πως υπάρχει ακρίβεια.

Οι σύμβουλοί του αναμένουν ότι οι διαμαρτυρίες της βάσης θα γίνουν πιο έντονες όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές, αλλά θα εξασθενήσουν καθώς οι πολιτικές του θα αρχίσουν να αποδίδουν.

Η Μαρτζορι Τέιλορ Γκριν από τα πλέον ισχυρά πρόσωπα των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο, παραιτήθηκε, καθώς διαφωνεί κάθετα με την πολιτική του Τραμπ. Υποστήριξε πως τώρα βλέπουν κι άλλοι ομοϊδεάτες αυτά για τα οποία φώναζε η ίδια

«Λέω κάτι εγώ και μετά από τέσσερις έως έξι μήνες όλοι λένε το ίδιο» είπε, λέγοντας πως η βάση «είναι απογοητευμένη επειδή γνωρίζει τι είχε εκλεγεί να κάνει ο Τραμπ και βλέπει ότι δεν το κάνει».

Χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις

Δημοσκοπήσεις δείχνουν μικρή πτώση στην υποστήριξη του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, με τη συνολική αποδοχή του να παραμένει χαμηλότερη από ό,τι στην πρώτη θητεία του.

Η δυσαρέσκεια ενισχύει ορισμένους Ρεπουμπλικάνους να αντιδράσουν, όπως στην περίπτωση των γερουσιαστών της Ιντιάνα που απέτρεψαν αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες ή των 20 Ρεπουμπλικάνων που υποστήριξαν μαζί με τους Δημοκρατικούς την ανατροπή εκτελεστικής εντολής του Τραμπ για τα συνδικάτα.

Ο Μίτσελ και άλλοι υποστηρικτές τονίζουν ότι η βάση θέλει να δει τον Τραμπ να καταπολεμά την «ολιγαρχία», όχι να συμμετέχει σε αυτήν. Η Σαβάνα Ερνάντεζ και άλλοι σχολιαστές υπογραμμίζουν την έλλειψη πραγματικής εφαρμογής υποσχέσεων, ενώ η Τζέσι Μέιντοους από τη Τζόρτζια εξέφρασε απογοήτευση για τα ταξίδια και τις σχέσεις με δισεκατομμυριούχους του Αμερικανού προέδρου.

Αυτό που περιμένουν αναλυτές, είναι να δουν τον Τραμπ να πηγαίνει σε μία ακόμη πιο σκληρή εθνικιστική και λαϊκιστική πολιτική, με απελάσεις, χτυπήματα κατά καρτέλ και νέους δασμούς.

