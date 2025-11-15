search
ΚΟΣΜΟΣ

15.11.2025 09:14

Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – «Το μόνο που κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι παράπονα»

15.11.2025 09:14
marjorie taylor green

Ο αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, άλλοτε σύμμαχό του και ηγετική φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς, σε μια περίοδο που το κίνημα MAGA (Make America Great Again) κλονίζεται από εσωτερικές εντάσεις.

«Αποσύρω την υποστήριξη μου προς την βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν» ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε για τη βουλευτή από την Τζόρτζια, η οποία το τελευταίο διάστημα εκφράζει επικρίσεις για την πολιτική του και τον χειρισμό της υπόθεσης Έπστιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε τη Δευτέρα ότι η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει «παραστρατήσει», καθώς τον παρότρυνε να επικεντρωθεί στην εσωτερική πολιτική. Η 51χρονη πολιτικός έχει επίσης απευθύνει εκκλήσεις για δημοσιοποίηση όλου του φακέλου Έπστιν, που αφορά την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης προτού δικαστεί.

Η στάση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία περί ενδεχομένης φιλοδοξίας της να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, αφού μοιάζει να πηγαίνει ακόμη πιο πέρα από το σλόγκαν «America First» («πρώτα η Αμερική») του προέδρου Τραμπ, έχοντας υιοθετήσει το σύνθημα «America Only» («Αμερική μόνο»).

