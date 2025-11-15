search
15.11.2025 07:42

Ινδία: Αυξήθηκαν οι νεκροί από την ισχυρή έκρηξη στο αστυνομικό τμήμα – Χαροπαλεύουν κάποιοι από τους τραυματίες

15.11.2025 07:42
india_asthenoforo

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν όταν μια στοίβα κατασχεμένων εκρηκτικών εξερράγη σε αστυνομικό τμήμα στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσαν αστυνομικές πηγές, λίγες ημέρες μετά την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Νέο Δελχί που σκότωσε οκτώ ανθρώπους.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων και αξιωματούχων της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών που εξέταζαν τα εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες δεν θέλησαν να κατονομαστούν. Μερικοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφεραν.

«Η αναγνώριση των σορών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς κάποιοι έχουν καεί ολοσχερώς», δήλωσε μία από τις πηγές.

«Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που κάποια μέλη σωμάτων ανακτήθηκαν από κοντινά σπίτια, περίπου 100-200 μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της ομοσπονδιακά διοικούμενης περιοχής Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας αναμένεται να δώσει σύντομα συνέντευξη Τύπου σχετικά με το περιστατικό.

Παρανάλωμα του πυρός

Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Η έκρηξη σημειώνεται τέσσερις ημέρες μετά από έκρηξη αυτοκινήτου στην πρωτεύουσα της Ινδίας, Νέο Δελχί, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.

Ινδία και Πακιστάν, δύο γείτονες χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, διεξάγουν εδώ και δεκαετίες περιοδικούς πολέμους για την αμφισβητούμενη περιοχή του Κασμίρ, την οποία και οι δύο διεκδικούν πλήρως και ελέγχουν μόνο εν μέρει.

