search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 09:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 07:00

Δασμοί Τραμπ: Εξαίρεση για καφέ, φρούτα και βόειο κρέας υπό το βάρος της ακρίβειας

15.11.2025 07:00
trump tariffs 009- new

Υπό το βάρος των πιέσεων να μειώσει το κόστος διαβίωσης για τους Αμερικανούς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εξαιρούνται από τους δασμούς — που ο ίδιος επέβαλε — οι εισαγωγές καφέ, εξωτικών φρούτων και βόειου κρέατος.

«Αποφάσισα ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους ανταποδοτικούς δασμούς» που τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάταγμα.

Προϊόντα που δεν παράγονται στις ΗΠΑ

Ο κατάλογος περιλαμβάνει προϊόντα που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν ή να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών: καφέ, τσάι, μπανάνες και άλλα εξωτικά φρούτα.

Περιλαμβάνει επίσης τις εισαγωγές βόειου κρέατος, του οποίου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στη χώρα.

Αντιδράσεις και πολιτικές αιχμές

Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος Τραμπ είχε επιβάλει «ανταποδοτικούς» δασμούς τουλάχιστον 10% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα, με στόχο τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Οι δασμοί εφαρμόστηκαν ακόμη και σε είδη τροφίμων που δεν καλλιεργούνται στις ΗΠΑ, προκαλώντας σημαντικές αυξήσεις τιμών.

Η δυσαρέσκεια των καταναλωτών εντάθηκε καθώς οι τιμές των τροφίμων συνέχισαν να αυξάνονται, εξέλιξη που οικονομολόγοι αποδίδουν εν μέρει στους επιβληθέντες δασμούς. Προειδοποιούν μάλιστα ότι οι αυξήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν την επόμενη χρονιά, καθώς οι εταιρείες μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές.

«Η κυβέρνηση Τραμπ σβήνει μια φωτιά που ξεκίνησε η ίδια και κάνει λόγο για πρόοδο», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρίτσαρντ Νιλ, σχολιάζοντας το διάταγμα. «Η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχεται επιτέλους αυτό που όλοι γνωρίζαμε: Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ αυξάνει το κόστος για τους πολίτες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι από την εφαρμογή των δασμών «ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί και η μεταποίηση συρρικνώνεται μήνα με τον μήνα».

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marjorie taylor green
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – «Το μόνο που κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι παράπονα»

argentina_main
ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη στo Μπουένος Άιρες – Περισσότεροι από 20 τραυματίες (Video/Photos)

tsolakidis vasilis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εισοδηματική Ανισότητα και Κλιματική Αλλαγή – Δύο όψεις του ιδίου νομίσματος

bbc_logo_new
MEDIA

«Έκαναν απάτη»: Ο Τραμπ θα κάνει αγωγή μαμούθ κατά του BBC – Θα ζητήσει αποζημίωση έως και 5 δισ. δολάρια

exodikastikos computeraki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φιλικότερος» ο εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα 5 βήματα για «κούρεμα» και δόσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 09:18
marjorie taylor green
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκήρυξε δημοσίως τη βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – «Το μόνο που κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι παράπονα»

argentina_main
ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη στo Μπουένος Άιρες – Περισσότεροι από 20 τραυματίες (Video/Photos)

tsolakidis vasilis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Εισοδηματική Ανισότητα και Κλιματική Αλλαγή – Δύο όψεις του ιδίου νομίσματος

1 / 3