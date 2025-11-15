Δασμοί Τραμπ: Εξαίρεση για καφέ, φρούτα και βόειο κρέας υπό το βάρος της ακρίβειας

Υπό το βάρος των πιέσεων να μειώσει το κόστος διαβίωσης για τους Αμερικανούς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο εξαιρούνται από τους δασμούς — που ο ίδιος επέβαλε — οι εισαγωγές καφέ, εξωτικών φρούτων και βόειου κρέατος.

«Αποφάσισα ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους ανταποδοτικούς δασμούς» που τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάταγμα.

Προϊόντα που δεν παράγονται στις ΗΠΑ

Ο κατάλογος περιλαμβάνει προϊόντα που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν ή να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών: καφέ, τσάι, μπανάνες και άλλα εξωτικά φρούτα.

Περιλαμβάνει επίσης τις εισαγωγές βόειου κρέατος, του οποίου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στη χώρα.

Αντιδράσεις και πολιτικές αιχμές

Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος Τραμπ είχε επιβάλει «ανταποδοτικούς» δασμούς τουλάχιστον 10% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα, με στόχο τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Οι δασμοί εφαρμόστηκαν ακόμη και σε είδη τροφίμων που δεν καλλιεργούνται στις ΗΠΑ, προκαλώντας σημαντικές αυξήσεις τιμών.

Η δυσαρέσκεια των καταναλωτών εντάθηκε καθώς οι τιμές των τροφίμων συνέχισαν να αυξάνονται, εξέλιξη που οικονομολόγοι αποδίδουν εν μέρει στους επιβληθέντες δασμούς. Προειδοποιούν μάλιστα ότι οι αυξήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν την επόμενη χρονιά, καθώς οι εταιρείες μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές.

«Η κυβέρνηση Τραμπ σβήνει μια φωτιά που ξεκίνησε η ίδια και κάνει λόγο για πρόοδο», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρίτσαρντ Νιλ, σχολιάζοντας το διάταγμα. «Η κυβέρνηση Τραμπ παραδέχεται επιτέλους αυτό που όλοι γνωρίζαμε: Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ αυξάνει το κόστος για τους πολίτες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι από την εφαρμογή των δασμών «ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί και η μεταποίηση συρρικνώνεται μήνα με τον μήνα».

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)