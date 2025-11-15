ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με την οποία το Ριάντ θα αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Ο Τραμπ και ο μπιν Σαλμάν σκοπεύουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες, κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο πρίγκιπας διάδοχος στον Λευκό Οίκο την προσεχή Τρίτη.
Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.
Διαβάστε επίσης:
Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ
Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)
Ινδία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 27 τραυματίες σε έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.