ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με την οποία το Ριάντ θα αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ και ο μπιν Σαλμάν σκοπεύουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες, κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο πρίγκιπας διάδοχος στον Λευκό Οίκο την προσεχή Τρίτη.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.

