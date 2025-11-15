search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 02:03
ΚΟΣΜΟΣ

15.11.2025 00:11

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

15.11.2025 00:11
f-35

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με την οποία το Ριάντ θα αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ και ο μπιν Σαλμάν σκοπεύουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες, κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο πρίγκιπας διάδοχος στον Λευκό Οίκο την προσεχή Τρίτη.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.

