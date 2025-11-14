Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων δέχτηκε Ιταλός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.
Στο εν λόγω clip καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στον YouTuber, ο οποίος εμφανίζεται στο τέλος του βίντεο να έχει σωριαστεί στο έδαφος, μετά τα βίαια χτυπήματα που δέχτηκε.
Στο επεισόδιο ενεπλάκη και ένστολος, και συγκεκριμένα ένας άνδρας της ασφάλειας του μετρό, με τους δράστες, ωστόσο να μην πτοούνται, και να τον απωθούν βίαια.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία κοπέλα τραβούσε βίντεο τον YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός για το ότι «ξεσκεπάζει» συμμορίες πορτοφολάδων που αναζητούν τα θύματά τους στο μετρό.
Όπως αναφέρει το wantedinrome.com, το θύμα, που είναι γνωστός στον χώρο του Διαδικτύου με το προσωνύμιο Τσικαλόνε (κατά κόσμο Σιμόνε Ρούτζι), ήταν στο σταθμό του μετρό στο Βατικανό, όταν δέχτηκε την άγρια επίθεση από περίπου 10 άτομα.
Μετά το περιστατικό, ο ίδιος ανέφερε ότι οι δράστες του επιτέθηκαν πρώτα από πίσω, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον πέταξαν στο έδαφος και τον κλωτσούσαν.
Τον YouTuber παρέλαβε από το σημείο ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο.
Ο ίδιος, ανέφερε ότι οι δράστες «ήθελαν να τον σκοτώσουν» για τη δράση του, τονίζοντας ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη.
