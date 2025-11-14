search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 00:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 23:37

Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)

14.11.2025 23:37
italia-romi-epithesi-metro

Άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων δέχτηκε Ιταλός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Στο εν λόγω clip καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στον YouTuber, ο οποίος εμφανίζεται στο τέλος του βίντεο να έχει σωριαστεί στο έδαφος, μετά τα βίαια χτυπήματα που δέχτηκε.

Στο επεισόδιο ενεπλάκη και ένστολος, και συγκεκριμένα ένας άνδρας της ασφάλειας του μετρό, με τους δράστες, ωστόσο να μην πτοούνται, και να τον απωθούν βίαια.

Τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον πέταξαν στο έδαφος και τον κλωτσούσαν

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία κοπέλα τραβούσε βίντεο τον YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός για το ότι «ξεσκεπάζει» συμμορίες πορτοφολάδων που αναζητούν τα θύματά τους στο μετρό.

Όπως αναφέρει το wantedinrome.com, το θύμα, που είναι γνωστός στον χώρο του Διαδικτύου με το προσωνύμιο Τσικαλόνε (κατά κόσμο  Σιμόνε Ρούτζι), ήταν στο σταθμό του μετρό στο Βατικανό, όταν δέχτηκε την άγρια επίθεση από περίπου 10 άτομα.

Μετά το περιστατικό, ο ίδιος ανέφερε ότι οι δράστες του επιτέθηκαν πρώτα από πίσω, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον πέταξαν στο έδαφος και τον κλωτσούσαν.

Τον YouTuber παρέλαβε από το σημείο ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο ίδιος, ανέφερε ότι οι δράστες «ήθελαν να τον σκοτώσουν» για τη δράση του, τονίζοντας ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη.

Διαβάστε επίσης:

Ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή θα συναντηθεί με τον επικεφαλής των διαπραγματευτών της Χαμάς

Συρία: Επίθεση με πυραύλους στη Δαμασκό – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες από την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση στη Στοκχόλμη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FITCH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

petrelaio-oil-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

osfp milano
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Στάση» Μιλάνο για τον Ολυμπιακό που έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, ήττα με 88-87 από την Αρμάνι

italia-romi-epithesi-metro
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 00:30
FITCH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

petrelaio-oil-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

1 / 3