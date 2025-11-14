Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)

Άγρια επίθεση από ομάδα αγνώστων δέχτηκε Ιταλός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Στο εν λόγω clip καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στον YouTuber, ο οποίος εμφανίζεται στο τέλος του βίντεο να έχει σωριαστεί στο έδαφος, μετά τα βίαια χτυπήματα που δέχτηκε.

Στο επεισόδιο ενεπλάκη και ένστολος, και συγκεκριμένα ένας άνδρας της ασφάλειας του μετρό, με τους δράστες, ωστόσο να μην πτοούνται, και να τον απωθούν βίαια.

Youtuber and kickboxing champion, Cicalone Simone, savagely beaten by immigrants who rob tourists in Rome. Where is Giorgia Meloni who promised us mass deportations? pic.twitter.com/9ngKKcXn7M — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 14, 2025

Τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον πέταξαν στο έδαφος και τον κλωτσούσαν

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία κοπέλα τραβούσε βίντεο τον YouTuber, ο οποίος είναι γνωστός για το ότι «ξεσκεπάζει» συμμορίες πορτοφολάδων που αναζητούν τα θύματά τους στο μετρό.

Όπως αναφέρει το wantedinrome.com, το θύμα, που είναι γνωστός στον χώρο του Διαδικτύου με το προσωνύμιο Τσικαλόνε (κατά κόσμο Σιμόνε Ρούτζι), ήταν στο σταθμό του μετρό στο Βατικανό, όταν δέχτηκε την άγρια επίθεση από περίπου 10 άτομα.

Μετά το περιστατικό, ο ίδιος ανέφερε ότι οι δράστες του επιτέθηκαν πρώτα από πίσω, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον πέταξαν στο έδαφος και τον κλωτσούσαν.

Simone Ruzzi “Cicalone” riprenderà da subito a difendere le persone in metro.



E dice una cosa molto importante:

“Non bisogna avere paura di questa gente”.



Servono più persone così. pic.twitter.com/b1cI8Dqf9e November 13, 2025

Τον YouTuber παρέλαβε από το σημείο ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο ίδιος, ανέφερε ότι οι δράστες «ήθελαν να τον σκοτώσουν» για τη δράση του, τονίζοντας ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη.

