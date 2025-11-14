Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες από την πρόσκρουση λεωφορείου σε στάση στη Στοκχόλμη

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε σε στάση, αργά το απόγευμα σήμερα, Παρασκευή, 14/11, στο κέντρο της Στοκχόλμης στη Σουηδία, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε η αστυνομία.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Νάντια Νόρτον στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Η έρευνα θα καθορίσει το τι συνέβη. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι έγινε και δεν θέλω να κάνω εικασίες», πρόσθεσε.

A double-decker bus operated by Transdev crashed into a bus shelter on Valhallavägen in Östermalm, central Stockholm, killing two people and injuring five others, two of whom were hospitalized with serious injuries.#sverige #Sweden #buss #bus #crash #olycka #Accident #Breaking pic.twitter.com/9Ywy2tJ5s8 — Europe Cognizant (@EuropeCognizant) November 14, 2025

Σύμφωνα με σουηδικά Μέσα Ενημέρωσης, πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα, το οποίο δε σχετίζεται με τρομοκρατικό χτύπημα.

Σουηδία: Υπό κράτηση ο οδηγός του λεωφορείου

Την ίδια ώρα, ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί και είναι σε κατάσταση σοκ. Σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, είπε η εκπρόσωπος της αστυνομίας. «Θα τον ανακρίνουμε και κατόπιν θα δούμε αν θα αφεθεί ελεύθερος ή αν θα κρατηθεί», πρόσθεσε η ίδια.

Πολλοί αστυνομικοί, ασθενοφόρα και άλλα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο. Ομάδες διασωστών μπήκαν κάτω από το διώροφο λεωφορείο για να απεγκλωβίσουν επιβάτες.

Η κεντρική αρτηρία όπου σημειώθηκε το δυστύχημα άνοιξε ξανά για την κυκλοφορία αργά το βράδυ.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Πληροφορήθηκαν την τραγική είδηση, ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης. Άνθρωποι που ίσως επέστρεφαν στα σπίτια τους για να βρεθούν με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους ή να περάσουν μια ήσυχη βραδιά».

#Estocolmo I Al menos tres personas han muerto y otras han resultado heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús en el barrio de Östermalm, en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca.



El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por… pic.twitter.com/2teLy389gO — Diario La Gaceta (@DiarioLaGaceta) November 14, 2025

Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Μισέλ Μακέι, είπε στην εφημερίδα Expressen ότι αποβιβαζόταν από άλλο λεωφορείο στο ίδιο σημείο: «Διέσχισα τον δρόμο και είδα το διώροφο λεωφορείο που έπεσε στον κόσμο που περίμενε στη στάση», είπε. «Άνθρωποι φώναζαν και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες».

Η Μακέι, που είναι νοσηλεύτρια, είπε ότι είδε νεκρούς και τραυματίες πεσμένους στο έδαφος. Μαζί με έναν άλλον περαστικό, έναν γιατρό, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους αστυνομικούς.

«Μας είπαν να μείνουμε δίπλα στα πτώματα. Στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν άσκηση. Ότι ίσως να ήταν κούκλες. Ήταν εξωπραγματικό. Χάος», περιέγραψε.

