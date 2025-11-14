Σοβαρό τροχαίο στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση – Αναφορές για νεκρούς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρική περιοχή της Στοκχόλμης.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λεωφορείο προσέκρουσε στάση. Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν και νεκροί.
Στο σημείο έχουν σπεύσει, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.
