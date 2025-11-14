search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 18:07
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 17:39

Σοβαρό τροχαίο στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση – Αναφορές για νεκρούς

14.11.2025 17:39
stockholm

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρική περιοχή της Στοκχόλμης.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λεωφορείο προσέκρουσε στάση. Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν και νεκροί. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά. 

Διαβάστε επίσης

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς – «Εξουδετερώθηκε» άνδρας με μαχαίρι (Video)

Ουκρανία: Στο σκάνδαλο με τις μίζες και η εταιρεία παραγωγής του «υπερ-πυραύλου Flamingo»

Αποκάλυψη: Επιστήμονες θεωρούν ότι ο Χίτλερ έπασχε από σπάνιο σύνδρομο που επηρεάζει τα γεννητικά όργανα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Επστάιν: «Είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον»

rubiales avga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λουίς Ρουμπιάλες δέχεται επίθεση με αυγά κατά τη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου στη Μαδρίτη (Video)

agapidaki-foto3
ΥΓΕΙΑ

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

stockholm
ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση – Αναφορές για νεκρούς

puls-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Reuters: Η Ελλάδα συζητά με το Ισραήλ αγορές πυραυλικών συστημάτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 18:05
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Επστάιν: «Είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον»

rubiales avga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λουίς Ρουμπιάλες δέχεται επίθεση με αυγά κατά τη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου στη Μαδρίτη (Video)

agapidaki-foto3
ΥΓΕΙΑ

Δημιουργία Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στην Πετρούπολη

1 / 3