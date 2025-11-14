Σοβαρό τροχαίο στη Στοκχόλμη: Λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση – Αναφορές για νεκρούς

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρική περιοχή της Στοκχόλμης.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λεωφορείο προσέκρουσε στάση. Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν και νεκροί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.

BREAKING: Bus slams into bus stop queue in Stockholm, several people dead pic.twitter.com/KY5tsIFwLF November 14, 2025

