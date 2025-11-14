Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς – «Εξουδετερώθηκε» άνδρας με μαχαίρι (Video)

Αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού, δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκένωση του σταθμού.

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date… pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini) November 14, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας ακινητοποιήθηκε από αστυνομικά πυρά. Ένα άτομο οπλισμένο με μαχαίρι φέρεται να «εξουδετερώθηκε» από τις αρχές αφού απείλησε αρκετούς επιβάτες.

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό στον κόσμο που βρισκόταν στον σταθμό.

«Από τις πρώτες κιόλας πληροφορίες που τέθηκαν στην αντίληψή μας, φαίνεται ότι ένας άνδρας γνωστός για ενδοοικογενειακή βία είχε μαζί του μαχαίρι και ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του για να τον σταματήσει», δήλωσε η εισαγγελία του Παρισιού.

«Στη συνέχεια, ο άνδρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε».

🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9 November 14, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, γύρω στις 2:30 μ.μ. τοπική ώρα (3.30 ώρα Ελλάδας), ένας άνδρας που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνος αποβιβάστηκε στο Παρίσι από τρένο που ερχόταν από την πόλη Ρεν.

Ο άνδρας καταζητούνταν έπειτα από ένταλμα της εισαγγελίας του Κρετέιγ και του αστυνομικού τμήματος του Κασάν, καθώς φέρεται ότι απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Ο άνδρας βγήκε από το τρένο κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι και φέρεται ότι το έφερε στον λαιμό του όταν οι αστυνομικοί πήγαν να τον συλλάβουν. Έπειτα από αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς, ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί σε άλλους επιβάτες πριν αυτοτραυματιστεί αρκετές φορές.

Η αστυνομία στη συνέχεια άνοιξε πυρ δύο φορές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στα πόδια. Ένας περαστικός τραυματίστηκε επίσης ελαφρά στο πόδι.

