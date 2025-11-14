Ο Όρμπαν πάει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικαστήρια για το «μπλόκο» στο ρωσικό φυσικό αέριο

Η Ουγγαρία σκοπεύει να υποβάλει προσφυγή κατά της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απόφαση, που δεσμεύει τα κράτη μέλη να καταργήσουν το ρωσικό πετρέλαιο.

Όπως μεταδίδει το Euroactiv, η Βουδαπέστη ήδη από τον Οκτώβριο σκεφτόταν να κινηθεί νομικά κατά της απόφασης.

«Προσπαθεί να μας φιμώσει η γραφειοκρατία των Βρυξελλών»

«Δεν αποδεχόμαστε αυτή την προφανώς παράνομη λύση, που έρχεται σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές αξίες, και την οποία επέλεξε η γραφειοκρατία των Βρυξελλών για να φιμώσει μια εθνική κυβέρνηση που διαφωνεί. Θα προσφύγουμε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο Βίκτορ Όρμπαν.

«Δεν πρόκειται πλέον για κυρώσεις αλλά για εμπορική πολιτική. Οι κυρώσεις απαιτούν ομοφωνία στην ΕΕ, ενώ για θέματα εμπορικής πολιτικής αρκεί απόφαση πλειοψηφίας», τόνισε και συμπλήρωσε ότι αναζητά «άλλους, μη νομικούς» τρόπους να αποτρέψει τις Βρυξέλλες.

Τον Οκτώβρη τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να καταργήσουν πλήρως τις εισαγωγές ρωσικού αερίου έως το τέλος του 2027. Την απόφαση καταψήφισαν η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που διατηρούν στενές σχέσεις με τη Ρωσία.

