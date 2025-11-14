search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 21:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.11.2025 20:33

Ο ελληνοαμερικανός εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης κατά Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

14.11.2025 20:33
skandalakis-123

Ένας νέος εισαγγελέας διορίστηκε σήμερα στην Πολιτεία της Τζόρτζια για να αναλάβει την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων 14 προσώπων που αφορά την παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στις προεδρικές εκλογές του 2020, αποφεύγοντας έτσι να τεθεί οριστικά στο αρχείο η υπόθεση.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείεται να δικαστεί, όντας πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν ισχύει το ίδιο για τους συγκατηγορούμενούς του, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην δικηγόρος του, Ρούντι Τζουλιάνι και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μίντοους. Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ έδωσε προληπτικά και συμβολικά χάρη σε 77 πρόσωπα που εμπλέκονται σε απόπειρες ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2020. Μεταξύ αυτών ήταν οι Τζουλιάνι και Μίντοους, όμως η χάρη δεν ισχύει παρά μόνο για την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη και όχι για τις πολιτειακές αρχές.

Τον Δεκέμβριο του 2024, αφού είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Τραμπ, οι δικαστικές αρχές της Τζόρτζια αφαίρεσαν την υπόθεση από την εισαγγελέα Φάνι Γουίλις, λόγω της ερωτικής σχέσης που διατηρούσε με έναν από τους υφισταμένους της που ερευνούσαν την υπόθεση. Όμως δεν έβαλαν την υπόθεση στο αρχείο, όπως ζητούσαν οι κατηγορούμενοι. Η εισαγγελία είχε περιθώριο μέχρι σήμερα να ορίσει έναν νέο εισαγγελέα, διαφορετικά η διαδικασία θα ακυρωνόταν.

Ένα στέλεχος της εισαγγελίας, ο ελληνοαμερικανός Πίτερ Σκανδαλάκης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι αυτοδιορίστηκε, αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση. Δεν αποκάλυψε την ταυτότητά τους, ούτε τους λόγους που επικαλέστηκαν. «Αν και θα ήταν απλό να αφήσουμε να περάσει η διορία (…) ή να ενημερώσουμε το δικαστήριο ότι δεν βρέθηκε κανείς εισαγγελέας, επιτρέποντας έτσι να μπει η υπόθεση στο αρχείο, θεώρησα ότι αυτός δεν ήταν ο σωστός τρόπος», εξήγησε ο Σκανδαλάκης. «Ο μοναδικός στόχος μου είναι να διασφαλίσω ότι ο χειρισμός της υπόθεσης θα γίνει σωστά, δίκαια και με διαφάνεια», διαβεβαίωσε.

Οι δύο ομοσπονδιακές υποθέσεις κατά του Τραμπ, για παράνομη απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος και για παρακράτηση απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, μπήκαν στο αρχείο αφού επανεξελέγη πρόεδρος τον Νοέμβριο του 2024. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έκρινε ότι η πολιτική που ακολουθεί μετά το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, το 1973, να μην ασκούνται διώξεις σε εν ενεργεία πρόεδρο, «εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση».

Διαβάστε επίσης:

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό στον βιασμό και τη δολοφονία μιας 23χρονης πριν 35 χρόνια

Προσπάθεια της Ουκρανίας να δολοφονήσει ανώτερο Ρώσο αξιωματούχο αποκάλυψαν οι μυστικές υπηρεσίες της Μόσχας

Νότια Κορέα: Σάλος από την αποκάλυψη ότι ο «πραξικοπηματίας» πρόεδρος ήθελε πόλεμο με τη Βόρεια Κορέα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
witkoff 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση με τον Χαλίλ αλ Χάγια της Χαμάς ετοιμάζει ο Γουίτκοφ

gavdos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου – Η ενημέρωση από το Λιμενικό

papageorgiou-xristopoyloy
LIFESTYLE

Αγωγή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: Ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη

tourkia-ploio-agelades
ΚΟΣΜΟΣ

Παγιδευμένες σε πλοίο από τις 21 Οκτωβρίου παραμένουν χιλιάδες αγελάδες στην Τουρκία

banksy
ΚΟΣΜΟΣ

Φυλάκιση 13 μηνών σε 49χρονο που έκλεψε έργο του Banksy από γκαλερί του Λονδίνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 21:24
witkoff 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση με τον Χαλίλ αλ Χάγια της Χαμάς ετοιμάζει ο Γουίτκοφ

gavdos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου – Η ενημέρωση από το Λιμενικό

papageorgiou-xristopoyloy
LIFESTYLE

Αγωγή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου κατά της Έλενας Χριστοπούλου: Ζητά αποζημίωση 1 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη

1 / 3