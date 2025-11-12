search
ΚΟΣΜΟΣ

12.11.2025 18:40

Λευκός Οίκος για email Επστάιν: «Ψεύτικο αφήγημα» σε μια προσπάθεια «συκοφαντίας» του Ντόναλντ Τραμπ

12.11.2025 18:40
carolain_leavitt_new

Απαντώντας στα πρόσφατα email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων στην επιτροπή εποπτείας, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια «να δημιουργηθεί ένα ψεύτικο αφήγημα για να δυσφημιστεί ο Πρόεδρος Τραμπ».

Σε μια δήλωση, η γραμματέας Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, ισχυρίστηκε ότι «το «ανώνυμο θύμα» που αναφέρεται σε αυτά τα email είναι η εκλιπούσα Βιρτζίνα Τζιούφρε, η οποία επανειλημμένα έλεγε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν εμπλέκεται σε καμία απολύτως παράβαση. Ωστόσο, τα email απέκρυψαν το όνομα του θύματος όταν δημοσιεύθηκαν και η Λέβιτ δεν επεκτάθηκε στο σκεπτικό της.

«Το γεγονός παραμένει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδιωξε τον Τζέφρι Επστάιν από το κλαμπ του πριν από δεκαετίες επειδή ήταν αισχρός για τις γυναίκες υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης της Τζιούφρε. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από κακόπιστες προσπάθειες να αποσπαστεί η προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

«Κάθε Αμερικανός με κοινή λογική βλέπει ακριβώς αυτή την απάτη και σαφή απόσπαση της προσοχής από το να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση».

CELINE_DION
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Καναδάς πιέζει για συμμετοχή στη Eurovision: «Πρόκειται για την προστασία της ταυτότητάς μας»

galliki-ethnosynelefsi
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αναστολή του συνταξιοδοτικού συστήματος ως το 2027 ψήφισε η Εθνοσυνέλευση

iereas-evelpidon
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών με ρασοφόρους: Στη φυλακή η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και δύο ακόμη μέλη

metanastes_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες – Παρέμβαση της Αστυνομίας, τουλάχιστον 25 προσαγωγές

ADELE
LIFESTYLE

Η Αντέλ θα κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική στη διασκευή του μυθιστορήματος «Cry to Heaven» από τον Τομ Φορντ

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

