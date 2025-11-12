Λευκός Οίκος για email Επστάιν: «Ψεύτικο αφήγημα» σε μια προσπάθεια «συκοφαντίας» του Ντόναλντ Τραμπ

Απαντώντας στα πρόσφατα email που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων στην επιτροπή εποπτείας, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι επρόκειτο για μια προσπάθεια «να δημιουργηθεί ένα ψεύτικο αφήγημα για να δυσφημιστεί ο Πρόεδρος Τραμπ».

Σε μια δήλωση, η γραμματέας Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, ισχυρίστηκε ότι «το «ανώνυμο θύμα» που αναφέρεται σε αυτά τα email είναι η εκλιπούσα Βιρτζίνα Τζιούφρε, η οποία επανειλημμένα έλεγε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δεν εμπλέκεται σε καμία απολύτως παράβαση. Ωστόσο, τα email απέκρυψαν το όνομα του θύματος όταν δημοσιεύθηκαν και η Λέβιτ δεν επεκτάθηκε στο σκεπτικό της.

«Το γεγονός παραμένει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έδιωξε τον Τζέφρι Επστάιν από το κλαμπ του πριν από δεκαετίες επειδή ήταν αισχρός για τις γυναίκες υπαλλήλους του, συμπεριλαμβανομένης της Τζιούφρε. Αυτές οι ιστορίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από κακόπιστες προσπάθειες να αποσπαστεί η προσοχή από τα ιστορικά επιτεύγματα του Προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

«Κάθε Αμερικανός με κοινή λογική βλέπει ακριβώς αυτή την απάτη και σαφή απόσπαση της προσοχής από το να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση».

Διαβάστε επίσης:

Κλονίζεται η κυβέρνηση Ζελένσκι – Παραιτήσεις υπουργών, εξαφανίσεις «κολλητών» εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα

Συναγερμός στην Κύπρο: Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ

Δυσκολίες στον σχηματισμό πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα – Θα αναλάβουν ρόλο οι φιλοϊσραηλινοί Παλαιστίνιοι πολιτοφύλακες;