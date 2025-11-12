Κλονίζεται η κυβέρνηση Ζελένσκι – Παραιτήσεις υπουργών, εξαφανίσεις «κολλητών» εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα

Την παραίτησή τους υπέβαλαν σήμερα το απόγευμα η υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Σβιτλάνα Χριντσούκ και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουστσένκο, εν μέσω ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς στον ενεργειακό κλάδο της χώρας.

Λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αναγκαστεί να ζητήσει την παραίτηση των δύο υπουργών.

«Υπέβαλα επιστολή παραίτησης», έγραψε η Χριντσούκ με ανάρτηση στο Facebook, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν ευθύνεται για «οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου».

Η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον προκάτοχό της, Γκαλουστσένκο, και τον Τιμούρ Μίντιχ, στενό συνεργάτη και φίλο του Ζελένσκι, ο οποίος πρόλαβε κι έφυγε από την Ουκρανία λίγες ώρες πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι υπέβαλε αίτημα στη Βουλή για την αποπομπή των δύο υπουργών. Νωρίτερα το πρωί η πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι έρευνα για διαφθορά διεξάγεται στην ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος επτά προσώπων σε σχέση με δωροδοκίες ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στις οποίες εμπλέκονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) κατηγόρησε τον Τιμούρ Μίντιτς, «κολλητό» του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε υπεξαίρεση στον τομέα της ενέργειας. Ανέφεραν ότι ο Γκαλούσενκο, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Ενέργειας για τέσσερα χρόνια, είχε λάβει «προσωπικά οφέλη» από τον Μίντιτς σε αντάλλαγμα για τον έλεγχο των χρηματικών ροών στον ενεργειακό τομέα.

Οι ερευνητές της SAPO ισχυρίζονται ότι ο Γκαλουσένκο βοήθησε τον Μίντιτς να διαχειριστεί παράνομες χρηματοοικονομικές ροές στον τομέα της ενέργειας, ενώ οι εργολάβοι που συνεργάζονταν με την Energoatom αναγκάστηκαν να πληρώσουν δωροδοκίες ύψους 10 έως 15% για να αποφύγουν την απώλεια συμβολαίων ή την καθυστέρηση πληρωμών. Οι κατηγορίες για δωροδοκίες στον ενεργειακό τομέα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει καθημερινά διακοπές ρεύματος, καθώς αποκρούει μαζικές ρωσικές επιθέσεις στις υποδομές της.

Το σκάνδαλο υπογραμμίζει επίσης μια επιπλέον πρόκληση για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία η εξάλειψη της διαφθοράς παραμένει βασική προϋπόθεση. Απευθυνόμενος στη χώρα τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι προέτρεψε την πλήρη συνεργασία με την έρευνα και δήλωσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι είχε επιχειρήσει να «ξηλώσει» την ανεξαρτησία των βασικών αρχών καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας – της SAPO και του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας – αλλά έκανε πίσω μετά από μαζικές διαμαρτυρίες και την ανησυχία της ΕΕ.

