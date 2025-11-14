Προσπάθεια της Ουκρανίας να δολοφονήσει ανώτερο Ρώσο αξιωματούχο αποκάλυψαν οι μυστικές υπηρεσίες της Μόσχας

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Κρεμλίνου εντός της Ρωσίας, καθώς ο φερόμενος στόχος επισκεπτόταν ένα νεκροταφείο.

Οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες σχεδίαζαν να στοχοποιήσουν τον ανώνυμο άνδρα, ο οποίος περιγράφεται ως «ένας από τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ρωσικού κράτους», ενώ επισκεπτόταν τους τάφους των συγγενών του σε ένα νεκροταφείο έξω από τη Μόσχα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας την Παρασκευή.

Ενώ ο στόχος δεν κατονομάστηκε, υπάρχουν εικασίες ότι οι αναφορές αναφέρονταν στον διαβόητο πρώην υπουργό Άμυνας του δικτάτορα Σεργκέι Σόιγκου, 70 ετών, ο οποίος τώρα είναι κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας της Ρωσίας.

Η FSB ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο ήταν να δολοφονηθεί ο αξιωματούχος καθώς επισκεπτόταν τους τάφους των γονιών του στη Μόσχα στις επετείους του θανάτου τους.

Η υπηρεσία συνέλαβε υπόπτους που φέρονται να φύτεψαν ένα βάζο με λουλούδια στον τάφο κατόπιν εντολής του Κιέβου.

Αργότερα, σύμφωνα με την FSB, στο βάζο, το οποίο ήταν επίσης εξοπλισμένο με κατασκοπευτική κάμερα, επρόκειτο να τοποθετηθούν εκρηκτικά.

Στόχος ήταν η εξ αποστάσεως πυροδότηση μιας βόμβας όταν ο ανώτατος αξιωματούχος θα βρισκόταν κοντά στον τάφο.

Η μυστική υπηρεσία συνέλαβε έναν άνδρα και μια γυναίκα από τη Ρωσία, έναν «μετανάστη» και τον Jaloliddin Shamsov, φερόμενο ως «κάτοικο του Κιέβου».

Οι συσκευές επικοινωνίας που κατασχέθηκαν από τους υπόπτους περιείχαν αλληλογραφία μέσω WhatsApp και Signal με έναν Ουκρανό αξιωματικό των ειδικών υπηρεσιών, επιβεβαιώνοντας τις προετοιμασίες για την απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με την FSB.

Ο μετανάστης φέρεται να είπε: «Στρατολογήθηκα από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών για να διαπράξω τρομοκρατική επίθεση σε νεκροταφείο στη Μόσχα».

Ένα ζευγάρι – καταδικασμένοι ναρκομανείς – έδωσαν συγκεχυμένη βιντεοσκοπημένη κατάθεση σε ανάκριση της FSB, λέγοντας ότι ο ρόλος τους ήταν να τοποθετήσουν το βάζο στον τάφο κατόπιν οδηγιών ενός φροντιστή που ονομάζεται Ruslan, φερόμενος ως Ουκρανός πράκτορας.

Ο άνδρας είπε: «Μας είπε να τοποθετήσουμε το βάζο στην αριστερή γωνία του τάφου. Άρχισα να ρίχνω φως και είδα μερικά καλώδια εκεί. Σκέφτηκα, ίσως είναι κάμερα. Υπέθεσα ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος που φαίνεται να ταιριάζει με την περιγραφή που αφορά το νεκροταφείο Troyekurovskoye είναι ο Σόιγκου, ο οποίος τώρα ηγείται του ισχυρού συμβουλίου ασφαλείας του Πούτιν.

Η μητέρα και ο πατέρας του είναι θαμμένοι στο νεκροταφείο. Η επέτειος του θανάτου της μητέρας του το 2011 ήταν πριν από δύο ημέρες, και του πατέρα του, ο οποίος πέθανε ένα χρόνο νωρίτερα, είναι τον επόμενο μήνα.

Η FSB ισχυρίστηκε επίσης στην ανακοίνωσή της ότι η Ουκρανία σχεδιάζει παρόμοιες επιθέσεις εντός της Ρωσίας.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας διέψευσε την αναφορά, λέγοντας στο CNN: «Διαδίδουν ψεύτικες ειδήσεις και δηλώσεις ασταμάτητα. Η θέση μας είναι να μην σχολιάζουμε τις ανοησίες τους».

Οι δολοφονίες έχουν γίνει σήμα κατατεθέν του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι στοχευμένες δολοφονίες εντός της Ρωσίας και των κατεχόμενων από τη Ρωσία περιοχών της Ουκρανίας έχουν αυξηθεί από το 2022, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

