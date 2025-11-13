Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή στην έκρηξη ο 23χρονος – «Δεν έχει καμία σχέση, ήταν σε έναν γάμο» λέει η δικηγόρος του

Κάθε εμπλοκή αρνείται ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που κατηγορείται για τη βόμβα στο σπίτι του Φραγκιαδάκη ενώ ισχυρίζεται ότι έχει άλλοθι και δεν γνωρίζει από εκρηκτικές ύλες

Ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια, υποστηρίζει ότι «δεν έχει καμία σχέση και κανένα μερίδιο ευθύνης», όπως ανέφερε η συνήγορος υπεράσπισής του, Θεονύμφη Μπέρκη.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις 11:00, όπως σημείωσε σε δηλώσεις της η κ. Μπέρκη, αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη τόσο σε πράγματα όσο και σε ανθρώπους, διακεκριμένη περίπτωση φθοράς, κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών υλών.

«Όλα αυτά είναι αντικείμενο έρευνας και απόδειξης», είπε η συνήγορος του 23χρονου, η οποία πάντως ξεκαθάρισε πως κατά την άποψή της δεν συνέτρεχαν λόγοι έκδοσης εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως ακόμη και μέλη της οικογένειας της 56χρονης νεκρής, σε καταθέσεις τους έχουν υποστηρίξει ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος, εκείνη τη νύχτα, λίγο πριν τους τηλεφωνήσουν για την έκρηξη στο σπίτι, ήταν στο ίδιο γλέντι.

«Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε έναν γάμο εκείνο το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκε η έτερη οικογένεια της οποίας ανατινάχτηκε η οικία», τόνισε η κ. Μπέρκη, διευκρινίζοντας ότι ο εντολέας της «δεν είχε ιδέα από εκρηκτικές ύλες».

Πάντως, η συνήγορος υπεράσπισης σημείωσε ότι στο ένταλμα που έχει εκδοθεί γίνεται λόγος και για δεύτερο άτομο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος είναι ανηψιός του 39χρονου νεκρού, Φανούρη Καργάκη από το μακελειό στα Βορίζια.

Η εμπλοκή στην έκρηξη, σύμφωνα με την αστυνομία, προέκυψε μετά από πληροφορίες, οπτικό και λοιπό προανακριτικό υλικό.

