Ο Λαζόπουλος για το Σύνταγμα: Κάνανε την πλατεία ρεζερβέ του καθεστώτος, απαγορεύουν τις διεκδικήσεις (video)

agnwstos_stratiwtis-1

Καταπέλτης εναντίον της κυβέρνησης για την τροπολογία με την οποία απαγορεύονται οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, ήταν στο χθεσινό «Αλ Τσαντίρι» ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Έρχεται το “Πολυτεχνείο” σε λίγες μέρες και βρίσκει την Ελλάδα με το Σύνταγμα ρεζερβέ του καθεστώτος. Αυτό δεν έχει ματαγίνει ποτέ και νομίζω θα το νοιώσουν οι Έλληνες και οι πιο συντηρητικοί άνθρωποι ακόμα, ότι ο λαός που δεν θα έχει Σύνταγμα για να διεκδικεί ουσιαστικά τα αιτήματά του, θα είναι έρμαιο της κάθε σαπίλας που θα εξαγοράζει και θα μπαστακώνεται», τόνισε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Αφήστε τους νεότερους να μπουν μέσα στα πράγματα. Φεύγουν τα παιδιά. Δεν το καταλαβαίνετε; Θα μείνετε μόνοι. Κρατήστε τους εδώ με νύχια και με δόντια. Στηρίξτε τους. Αφήστε όποιον θέλει να κάνει όποιο κίνημα, ότι κόμμα θέλει. Αφήστε όλους, αφήστε και τον Σαμαρά, αφήστε όλους, όλους, όλους, όλους, όλους. Και αφήστε και τον Μητσοτάκη να ανακαλύπτει την αλήθεια για το 25% και να συγκαλύπτει την αλήθεια για το 75%», συνέχισε.

«Αλλά μην αφήσετε κανέναν ατιμώρητο απ’ αυτούς που πετάξαν τα παιδιά σας στο Κουλούρι. Κανέναν. Η δικαιοσύνη μόνο έτσι θα γυρίσει, από το Κουλούρι. Το Κουλούρι, απο το μηδέν. Το μηδέν θα κάνω κύκλο κι εκεί μέσα θα γυρίζω, αλλιώς δεν καθαρίζει αυτός ο τόπος», κατέληξε ο Λάκης Λαζόπουλος.

