Μαρίνα Ζέας: Από τι προκλήθηκε η φωτιά που έκανε στάχτη τα σκάφη – Εξετάζονται δύο σενάρια

Νωρίς το πρωί σήμανε συναγερμός στη Μαρίνα Ζέας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξύλινο επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο, το οποίο βρισκόταν δεμένο στον χώρο της μαρίνας.

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά και μέσα σε λίγα λεπτά πήρε μεγάλες διαστάσεις, εξαιτίας της παλαιότητας και της ξύλινης κατασκευής του σκάφους, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε διπλανά σκάφη.





Τα σενάρια που εξετάζονται για τη φωτιά στη Μαρίνα Ζέας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πιο πιθανή αιτία φαίνεται να είναι ηλεκτρολογικό πρόβλημα ή βραχυκύκλωμα στο εσωτερικό του σκάφους.

Το γεγονός ότι το ημερόπλοιο ήταν συνδεδεμένο με πύλη ρεύματος, σε συνδυασμό με την απουσία πληρώματος, ενισχύει το σενάριο πως η φωτιά ξεκίνησε από εσωτερικό ηλεκτρικό σημείο, και όχι από ανθρώπινη ενέργεια ή εργασίες επί του σκάφους.

Η απουσία πληρώματος ή βάρδιας αποδείχθηκε κρίσιμη, καθώς δεν υπήρχε κανείς να εντοπίσει έγκαιρα την πυρκαγιά και να επιχειρήσει την αρχική κατάσβεση.

Έτσι, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα στο ξύλινο κατάστρωμα και, πριν προλάβουν να φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, είχε ήδη επεκταθεί σε παρακείμενα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στη σειρά.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση προς το εσωτερικό της μαρίνας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο, οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν καθαρά προς το σενάριο ηλεκτρολογικού βραχυκυκλώματος, ως κύρια αιτία της πυρκαγιάς.

«Υποδειγματική η αντίδραση του προσωπικού της μαρίνας»

«Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονούν τα παλιά ξύλινα σκάφη όταν παραμένουν συνδεδεμένα με ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς συνεχή επίβλεψη ένα φαινόμενο που, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως φάνηκε σήμερα στη Μαρίνα Ζέας», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών Γιώργος Βάλλης, ο οποίος προσθέτει:

«Η αντίδραση του προσωπικού της μαρίνας ήταν υποδειγματική. Από τα πρώτα λεπτά κινητοποιήθηκαν άμεσα ξεκινώντας την απομάκρυνση των διπλανών σκαφών και ρίχνοντας νερό με μάνικες προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά μέχρι να φτάσει το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι κινήσεις ήταν ψύχραιμες γρήγορες και αποτελεσματικές. Αυτό έκανε τη διαφορά. Χάρη στην στιγμιαία παρέμβαση της διοίκησης και του προσωπικού της Ζέας αποφύγαμε τα χειρότερα. Η ζημιά θα μπορούσε να είναι τεράστια αν δεν υπήρχε αυτή η άμεση ανταπόκριση» .

Διαβάστε επίσης

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Μόνο από ένα θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που κατάπιε το μπέργκερ αμάσητο»

Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής – Απεγκλωβίστηκαν οι ένοικοι μετά από έκρηξη στα ρολόγια της ΔΕΗ

Τραγωδία σε χωριό του Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε (video)