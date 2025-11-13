Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής – Απεγκλωβίστηκαν οι ένοικοι μετά από έκρηξη στα ρολόγια της ΔΕΗ

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία Αμερικής, στη συμβολή των οδών Λευκωσίας και Κνωσσού, όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυκατοικία προκαλώντας εκρήξεις στα ρολόγια της ΔΕΗ και πυκνούς καπνούς που τύλιξαν το κτίριο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε με ισχυρές δυνάμεις για να απεγκλωβίσει κατοίκους και να αποτρέψει την επέκταση της πυρκαγιάς, ενώ δύο άτομα χρειάστηκαν οξυγόνο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας βγήκαν στα μπαλκόνια και την ταράτσα λόγω των πυκνών καπνών.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι πυροσβέστες σύντομα διαπίστωσαν ότι η πολυκατοικία είχε «πνίγει» στους καπνούς και μπήκαν στον χώρο για να βρουν την εστία.

Ένοικοι ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και τότε οδηγήθηκαν σε δύο σημεία στο υπόγειο όπου βρίσκονταν ρολόγια της ΔΕΗ.

Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν σημειώθηκαν εκρήξεις στα ρολόγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δύο άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες (οξυγόνο) από πλήρωμα του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

