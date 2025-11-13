search
13.11.2025 08:26

Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στην πλατεία Αμερικής – Απεγκλωβίστηκαν οι ένοικοι μετά από έκρηξη στα ρολόγια της ΔΕΗ

pyrosvestiki_oxima

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία Αμερικής, στη συμβολή των οδών Λευκωσίας και Κνωσσού, όταν ξέσπασε φωτιά σε πολυκατοικία προκαλώντας εκρήξεις στα ρολόγια της ΔΕΗ και πυκνούς καπνούς που τύλιξαν το κτίριο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε με ισχυρές δυνάμεις για να απεγκλωβίσει κατοίκους και να αποτρέψει την επέκταση της πυρκαγιάς, ενώ δύο άτομα χρειάστηκαν οξυγόνο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας βγήκαν στα μπαλκόνια και την ταράτσα λόγω των πυκνών καπνών.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Οι πυροσβέστες σύντομα διαπίστωσαν ότι η πολυκατοικία είχε «πνίγει» στους καπνούς και μπήκαν στον χώρο για να βρουν την εστία.

Ένοικοι ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις και τότε οδηγήθηκαν σε δύο σημεία στο υπόγειο όπου βρίσκονταν ρολόγια της ΔΕΗ.

Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν σημειώθηκαν εκρήξεις στα ρολόγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δύο άτομα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες (οξυγόνο) από πλήρωμα του ΕΚΑΒ λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

gremos_ix
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 75χρονου, βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό μέσα στο αυτοκίνητό του

xrysesmelisses
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

smoking_gun_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο οφθαλμίατρος, η εικαστικός, και η σκοτεινή διαδρομή μιας εμμονής που κατέληξε σε πυροβολισμούς μπροστά σε ένα παιδί

enerwave
BUSINESS

Enerwave: Η νέα εποχή της Elpedison υπό τη HelleniqEnergy – Διπλασιασμός ισχύος και διεθνής επέκταση

glifada-2-exosi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Φρένο» στην προσπάθεια έξωσης οικογένειας με καρκινοπαθή κόρη μετά την κοινωνική κατακραυγή – Προκλητική η δημοτική αρχή

metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

