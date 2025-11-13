search
ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 08:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2025 06:25

Πώς ξεκίνησε η εξέγερση στη δομή μεταναστών στις Σέρρες – Οι λόγοι επιβίωσης και ο πετροπόλεμος με τους αστυνομικούς

13.11.2025 06:25
serres-domi-234

Απόπειρα απόδρασης σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες, από μετανάστες οι οποίοι εξεγέρθηκαν μετά τα απορριπτικά αιτήματα ασύλου.

Η εξέγερση που αργότερα εξελίχθηκε σε απόπειρα απόδρασης, ξεκίνησε στις 4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, μια ομάδα 12 – 13 ατόμων ηλικίας 20 ετών, έκοψαν το εσωτερικό σύρμα στην πρώτη – από τις δύο ζώνες ασφαλείας – της δομής και στη συνέχεια κινήθηκαν με πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Η εξέγερση έγινε και «για λόγους επιβίωσης»

Φύλακας της δομής, εξηγεί στο ThessPost.gr ότι η εσωτερική ζώνη για λίγα λεπτά μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ώστε να απωθήσουν τους μετανάστες και ακολούθως τους πέρασαν χειροπέδες σχηματίζοντας δικογραφία για απόπειρα απόδρασης. Η αστυνομία, προχώρησε σε τουλάχιστον 29 προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση ώστε να βεβαιωθούν ότι κανείς από τους εξεγερθέντες δεν απέδρασε από τη δομή, στην οποία διαβιούν 780 άτομα: 550 από την Αίγυπτο και οι υπόλοιποι κυρίως από το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν.

Η Μαρία Τοπαλίδου, Συντονίστρια προσφυγικού Μεταναστευτικού Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, εξηγεί στο ThessPost.gr ότι η εξέγερση έγινε και «για λόγους επιβίωσης». Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάνω από 800 άτομα και για τέσσερις μήνες αυτά τα άτομα είναι σαν σε φυλακή, είναι σε κοντέινερ. Όχι με ελευθερίες. Ο διοικητής κάνει προσπάθεια να τους δώσει μπάλες να παίζουν, έχουν θέμα με κοινές τουαλέτες, κοινά μπάνια, πρόσφατα είχαν θέμα με φαγητό», σημειώνει.

Διαβάστε επίσης:

Γλυφάδα: Απετράπη η απάνθρωπη έξωση τετραμελούς οικογένειας με καρκινοπαθή και βρέφος 6 μηνών

Telegraph για Νόβακ Τζόκοβιτς: Aπό ήρωας της Σερβίας, persona non grata – Το παρασκήνιο πίσω από την μετακόμισή του στην Αθήνα

Κακοποιούσε το βρέφος της, το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια με αναστολή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gremos_ix
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 75χρονου, βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό μέσα στο αυτοκίνητό του

xrysesmelisses
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

smoking_gun_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο οφθαλμίατρος, η εικαστικός, και η σκοτεινή διαδρομή μιας εμμονής που κατέληξε σε πυροβολισμούς μπροστά σε ένα παιδί

enerwave
BUSINESS

Enerwave: Η νέα εποχή της Elpedison υπό τη HelleniqEnergy – Διπλασιασμός ισχύος και διεθνής επέκταση

glifada-2-exosi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Φρένο» στην προσπάθεια έξωσης οικογένειας με καρκινοπαθή κόρη μετά την κοινωνική κατακραυγή – Προκλητική η δημοτική αρχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
metro_oasa_0909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

kris jenner
LIFESTYLE

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της

mia-nyxta-mono
MEDIA

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός - Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.11.2025 08:50
gremos_ix
ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 75χρονου, βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό μέσα στο αυτοκίνητό του

xrysesmelisses
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς

smoking_gun_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο οφθαλμίατρος, η εικαστικός, και η σκοτεινή διαδρομή μιας εμμονής που κατέληξε σε πυροβολισμούς μπροστά σε ένα παιδί

1 / 3