Πώς ξεκίνησε η εξέγερση στη δομή μεταναστών στις Σέρρες – Οι λόγοι επιβίωσης και ο πετροπόλεμος με τους αστυνομικούς

Απόπειρα απόδρασης σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες, από μετανάστες οι οποίοι εξεγέρθηκαν μετά τα απορριπτικά αιτήματα ασύλου.

Η εξέγερση που αργότερα εξελίχθηκε σε απόπειρα απόδρασης, ξεκίνησε στις 4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, μια ομάδα 12 – 13 ατόμων ηλικίας 20 ετών, έκοψαν το εσωτερικό σύρμα στην πρώτη – από τις δύο ζώνες ασφαλείας – της δομής και στη συνέχεια κινήθηκαν με πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Η εξέγερση έγινε και «για λόγους επιβίωσης»

Φύλακας της δομής, εξηγεί στο ThessPost.gr ότι η εσωτερική ζώνη για λίγα λεπτά μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης, ώστε να απωθήσουν τους μετανάστες και ακολούθως τους πέρασαν χειροπέδες σχηματίζοντας δικογραφία για απόπειρα απόδρασης. Η αστυνομία, προχώρησε σε τουλάχιστον 29 προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση ώστε να βεβαιωθούν ότι κανείς από τους εξεγερθέντες δεν απέδρασε από τη δομή, στην οποία διαβιούν 780 άτομα: 550 από την Αίγυπτο και οι υπόλοιποι κυρίως από το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν.

Η Μαρία Τοπαλίδου, Συντονίστρια προσφυγικού Μεταναστευτικού Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, εξηγεί στο ThessPost.gr ότι η εξέγερση έγινε και «για λόγους επιβίωσης». Η ίδια αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάνω από 800 άτομα και για τέσσερις μήνες αυτά τα άτομα είναι σαν σε φυλακή, είναι σε κοντέινερ. Όχι με ελευθερίες. Ο διοικητής κάνει προσπάθεια να τους δώσει μπάλες να παίζουν, έχουν θέμα με κοινές τουαλέτες, κοινά μπάνια, πρόσφατα είχαν θέμα με φαγητό», σημειώνει.

