Πειραιάς: Φωτιά τα ξημερώματα σε τέσσερα σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους, βυθίστηκαν τα δύο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και τέσσερα πυροσβεστικά πλοιάρια και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Τουλάχιστον δύο από τα σκάφη έχουν βυθιστεί ενώ στο νερό έχουν μπει ειδικά φράγματα προκειμένου να αποφευχθεί ρύπανση των υδάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

