Συγκινημένος ο Πάνος Ρούτσι: «Χωρίς αυτούς δεν θα είχα αντέξει» (Video)

Αποφασισμένος να αγωνιστεί «μέχρι τέλους» – όπως χαρακτηριστικά δήλωσε –, μέχρι να μάθει την αλήθεια για το τι συνέβη στον γιο του, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, εμφανίστηκε ο Πάνος Ρούτσι.

Ο Πάνος Ρούτσι βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 12/11, στο πλατό της εκπομπής «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», με τον Λάκη Λαζόπουλο να τον καλεί κάποια στιγμή να ανέβει δίπλα του στη σκηνή.

Ο Πάνος Ρούτσι θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξη που έδειξε στο πρόσωπό του όταν έκανε την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, εμφανώς συγκινημένος.

Πάνος Ρούτσι: Ζήτησα το πιο αυτονόητο στον κόσμο, να δω τελικά από τι «έφυγε» το παιδί μου

«Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη, όσο ήμουν στο Σύνταγμα, 23 μέρες. Ήταν μεγάλη η δύναμη του κόσμου και το κουράγιο που μου έδινε… Και τις ευχές, τις αγκαλιές… Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχα αντέξει…», είπε ο Πάνος Ρούτσι με τη φωνή του να «σπάει» και το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Όσο για το αίτημα εκταφής του γιου του, ο ίδιος τόνισε: «Ζήτησα το πιο αυτονόητο στον κόσμο, να δω τελικά από τι “έφυγε” το παιδί μου και όλα τα παιδιά που φύγανε. Και αυτό μου το στερήσανε. Και δεν θα το επιτρέψω. Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους».

