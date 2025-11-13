Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Μόνο από ένα θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που κατάπιε το μπέργκερ αμάσητο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» ο 22χρονος από το Κορωπί, ο οποίος συμμετείχε σε ένα επικίνδυνο challenge, επιχειρώντας να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ.
«Μόνο ένα θαύμα μπορεί να τον σώσει· η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
Ο ίδιος εξέφρασε την απορία του για το περιστατικό, τονίζοντας: «Πώς είναι δυνατόν ένα νέο άτομο να επιχειρεί να καταπιεί ένα μπέργκερ αμάσητο;».
Ο κ. Γιαννάκος πρόσθεσε ακόμη: «Ακόμη κι αν οι παρευρισκόμενοι γνώριζαν πρώτες βοήθειες, θα ήταν αναγκαία η άμεση παρέμβαση γιατρού.
Όταν ο εγκέφαλος στερείται οξυγόνου, προκαλούνται ανεπανόρθωτες βλάβες. Η τραχεία φράζει και το αντικείμενο δεν μπορεί να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Ο εγκέφαλος υπέστη υποξία».
Από την οικογένεια του 22χρονου διαψεύδεται ότι πήρε μέρος σε challenge. Πάντως σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε έξω και φέρεται να προσπάθησε να φάει το μπέργκερ ολόκληρο όσο πιο γρήγορα γίνεται.
