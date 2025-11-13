search
Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ: «Μόνο από ένα θαύμα θα σωθεί ο 22χρονος που κατάπιε το μπέργκερ αμάσητο»

13.11.2025 10:23
hamburger-new

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» ο 22χρονος από το Κορωπί, ο οποίος συμμετείχε σε ένα επικίνδυνο challenge, επιχειρώντας να καταπιεί ένα ολόκληρο μπέργκερ.

«Μόνο ένα θαύμα μπορεί να τον σώσει· η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο ίδιος εξέφρασε την απορία του για το περιστατικό, τονίζοντας: «Πώς είναι δυνατόν ένα νέο άτομο να επιχειρεί να καταπιεί ένα μπέργκερ αμάσητο;».

Ο κ. Γιαννάκος πρόσθεσε ακόμη: «Ακόμη κι αν οι παρευρισκόμενοι γνώριζαν πρώτες βοήθειες, θα ήταν αναγκαία η άμεση παρέμβαση γιατρού. 

Όταν ο εγκέφαλος στερείται οξυγόνου, προκαλούνται ανεπανόρθωτες βλάβες. Η τραχεία φράζει και το αντικείμενο δεν μπορεί να απορροφηθεί από τον οργανισμό. Ο εγκέφαλος υπέστη υποξία».

Από την οικογένεια του 22χρονου διαψεύδεται ότι πήρε μέρος σε challenge. Πάντως σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός είχε πάει μαζί με την παρέα του να φάνε έξω και φέρεται να προσπάθησε να φάει το μπέργκερ ολόκληρο όσο πιο γρήγορα γίνεται.

