13.11.2025 08:47

Πήλιο: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 75χρονου, βρέθηκε νεκρός σε γκρεμό μέσα στο αυτοκίνητό του

13.11.2025 08:47
gremos_ix

Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση ενός 75χρονο άνδρα από τη Δράκεια Πηλίου, ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πέσει σε γκρεμό, σε μια επικίνδυνη στροφή, λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό.

Ο 75χρονος είχε φύγει από το σπίτι του γύρω στις 13:30, με το αυτοκίνητό του, προκειμένου να πάει στα κτήματά του για εργασίες και από εκείνη τη στιγμή τα ίχνη του χάθηκαν.

Οι συγγενείς του ανησύχησαν όταν δεν απαντούσε στις κλήσεις και, το απόγευμα, ο γιος του απηύθυνε έκκληση για βοήθεια.

Στις 19:00, στη Λέσχη Εθελοντών Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετοχή έξι εθελοντών και δύο οχημάτων, μαζί με αστυνομία και κατοίκους της περιοχής.

Οι εθελοντές ερεύνησαν όλα τα χωράφια της οικογένειας, καθώς και τους γύρω χωματόδρομους, χωρίς αποτέλεσμα για πολλές ώρες. «Ήταν σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Δυστυχώς, η ελπίδα έσβησε αργά το βράδυ της Τετάρτης, όταν εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 75χρονου σε χαράδρα, σε σημείο με περιορισμένη ορατότητα και ιδιαίτερα επικίνδυνη στροφή.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον γκρεμό.

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ στο χωριό επικρατεί βαρύ πένθος για τον χαμό του 75χρονου.

