Προέδρος ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος με αφορμή την περιπέτεια του Μαζωνάκη: «Η ψυχική υγεία δεν θα γυρίσει 200 χρόνια πίσω»

Ψυχραιμία με τις εισαγγελικές εντολές εγκλεισμού ασθενών σε ψυχιατρικές κλινικές, συνιστά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από την περιπέτεια της υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την πενθήμερη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο κ. Γιαννάκος ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση για τον εγκλεισμό ή όχι των ασθενών σε ψυχιατρικές δομές είναι αποκλειστικά των γιατρών και όχι των εισαγγελέων ή των συγγενών των πασχόντων, τονίζοντας ότι: «Η ψυχική υγεία δεν θα γυρίσει 200 χρόνια πίσω».

Σημειώνει μάλιστα, ότι το υψηλότατο ποσοστό των ακούσιων νοσηλειών ασθενών σε ψυχιατρικές κλινικές που αγγίζει το 55% επι του συνόλου των εισαγωγών, υποδηλώνει τις παθογένειες του συστήματος και όχι την αναγκαιότητα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου ή αποτροπής καταγγελιών που θα είναι καταστροφική,όπως αναφέρει.

«Εάν υπήρχε οργανωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη στη ψυχική υγεία, θεραπευτικές ομάδες παρέμβασης στη κρίση και άλλα που θίγουμε κατά καιρούς θα έπεφτε πολύ το ποσοστό των ακούσιων νοσηλειών.» εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή του.

Το αντίστοιχο ποσοστό ακούσιων νοσηλειών σε κλειστές μονάδες ψυχικής υγείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 5% επι του συνόλου των εισαγωγών.

Στα ψυχιατρικά νοσοκομεία το ποσοστό των ακούσιων εισαγωγών πλησιάζει το 70% του συνόλου των εισαγωγών.

Το παράδειγμα του Δρομοκαΐτειου

Στο Δρομοκαΐτειο, που έχει βρεθεί στην επικαιρότητα τελευταία με αφορμή τη νοσηλεία του κ. Μαζωνάκη, το 2024 εισήχθησαν για νοσηλεία 4.875 ασθενείς εκ των οποίων οι 3.300 ήταν ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή.

Το 2025 που ακόμη απομένουν πάνω από 4 μήνες για την ολοκλήρωση έτους εισήχθησαν για νοσηλεία 2.941 ασθενείς εκ των οποίων οι ακούσιες νοσηλείες ήταν 2.100 ασθενείς.

«Την εισαγωγή των ασθενών ακούσιων και εκούσιων την αποφασίζουν αποκλειστικά και μόνο οι γιατροί και όχι οι εισαγγελείς» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και εξηγεί την διαδικασία:

«Όταν γίνει καταγγελία από συγγενείς ή περίοικους ότι ένα άτομο είναι επικίνδυνο να κάνει κακό στον εαυτό του ή σε άλλους ή αστυνομία και ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένοι να παρέμβουν. Ο εισαγγελέας δίνει παραγγελία για εξέταση από δύο ειδικευμένους ψυχιάτρους δημόσιας δομής οι οποίοι υπογράφουν το σχετικά έγγραφα εάν χρήζει ή όχι εισαγωγής. Τα έγγραφα υπογράφονται από τους γιατρούς και ο εισαγγελέας αποδέχεται την απόφαση των γιατρών. Μάλιστα η εισαγωγή του όταν την αποφασίσουν οι δύο ψυχίατροι γίνεται μετά την εξέταση και κατόπιν κοινοποιούνται από το νοσοκομείο τα σχετικά έγγραφα στον εισαγγελέα.» εξηγεί ο κ. Γιαννάκος.

Η διαδικασία αυτή τηρείται απαρέγκλιτα για επώνυμους και ανώνυμους. Όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν στο Δρομοκαΐτειο, είναι απόφαση των γιατρών και κανενός εισαγγελέα ή περίοικου ή συγγενή.

Οι ασθενείς που εισάγονται με εισαγγελική εντολή, δεν εγκλείονται με τη στενή έννοια του όρου αλλά νοσηλεύονται με το ίδιο θεραπευτικό πρωτόκολλο που ακολουθούν όλοι οι ασθενείς. Ακούσιοι και εκούσιοι.

«Τα νοσηλευτικά τμήματα οξέων περιστατικών του Δρομοκαΐτειου σε ένα εκ των οποίων νοσηλεύθηκε ο κος Μαζωνάκης είναι ανοικτά και μπορούν οι ασθενείς να εξέλθουν στο τεράστιο περιβάλλοντα χώρο να κάνουν βόλτες. Το πράττουν όλοι οι ασθενείς το έπραξε και ο κ. Μαζωνάκης. Οι θεράποντες ιατροί των κλινικών αποφασίζουν τη φροντίδα του κάθε ασθενή.

Οι ασθενείς όταν κριθεί από τον θεράποντα γιατρό λαμβάνουν θεραπευτική άδεια για το σπίτι τους και η συμπεριφορά τους κατά την έξοδο με άδεια συνυπολογίζεται στη θεραπευτική τους πορεία.».

Σημειώνεται ότι ο κος Μαζωνάκης έλαβε θεραπευτικές άδειες και ανταποκρίθηκε πλήρως. Όπως διακριτικότατη ήταν η συμπεριφορά του όλες τις ημέρες νοσηλείας, χωρίς να διαταράσσετε η λειτουργία της κλινικής, τηρώντας απόλυτα το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Γι’ αυτό εξ άλλου έλαβε εξιτήριο εντός ολίγων ημερών, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

Οι θεράποντες γιατροί αποφασίζουν για τη χρονική διάρκεια της νοσηλείας των ακούσιων ασθενών.

«Συνιστούμε όμως ψυχραιμία στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Ως κοινωνία θέλουμε να καταγγέλλονται στις διωκτικές αρχές από συγγενείς ή γείτονες, συμπεριφορές από άτομα που μπορούν να βλάψουν ή βλάπτουν τους ίδιους ή άλλα άτομα. Την πορεία την αποφασίζουν αποκλειστικά και μόνο οι γιατροί.

Οι ανθρωποκτονίες σε ποσοστά είναι πολύ περισσότερες από …. γνωστικούς…. παρά από πρώην νοσηλευόμενους σε μονάδες ψυχικής υγείας. Η ψυχική υγεία δεν θα γυρίσει 200 χρόνια πίσω την εποχή του ζουρλομανδύα.» τονίζει ο κ. Γιαννάκος επισημαίνοντας ότι οι ψυχικά ασθενείς που εξέρχονται από τις μονάδες είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οικογενειάρχες, εργαζόμενοι και απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα.

Διαβάστε επίσης:

Yπουργείο Υγείας: «Κανένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στον Άγιο Σάββα από τον μύκητα Ασπέργιλλο»

Κομισιόν: Εγκρίθηκε η προφυλακτική αγωγή για τον ιό του AIDS

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Oι εργαζόμενοι απαντούν στον Άδωνι Γεωργιάδη για το θάνατο της 70χρονης – Τι συμβαίνει με το ασθενοφόρο και τις βάρδιες