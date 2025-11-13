Βορίζια: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη – Κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 23χρονος που συνελήφθη χθες για την έκρηξη στα Βορίζια Ηρακλείου.
Ο ανιψιός του Φανούρη Καργάκη είναι ο κύριος ύποπτος της τοποθέτησης της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, το βράδυ πριν το μακελειό.
Η εμπλοκή του στην υπόθεση προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό. Η σύλληψή του έγινε χθες (12/11) το απόγευμα στα Βορίζια, από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.
Ακόμη αναζητείται ο κατασκευαστής της βόμβας, ενώ προσπαθούν οι αρχές να «δέσουν» και το ποιος ήταν ο εντολέας της κίνησης αυτής, που πυροδότησε το μακελειό την επόμενη ημέρα.
