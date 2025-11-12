Πολλαπλασιάζονται οι πιέσεις στον Σαμαρά για το νέο κόμμα

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να σχολιάσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στον ΑΝΤ1 (με μια-δυο εξαιρέσεις που, όμως, στην ουσία απάντησαν «επί προσωπικού»), φαίνεται ότι η νέα παρέμβασή του έχει προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις.

Για παράδειγμα, ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μελέτης Μελετόπουλος, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, σημείωσε ότι «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από ένα ευρύ φάσμα της κοινής γνώμης όχι μόνο Κεντροδεξιό αλλά και ευρύτερο, και από τον παλαιό χώρο του ΠΑΣΟΚ και από την Αριστερά ακόμα, ανθρώπων οι οποίοι προσβλέπουν στον κ. Σαμαρά μια λύση για το πρόβλημα της διακυβέρνησης της χώρας», ενώ ερωτηθείς αν το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα έχει στρατηγική διαφοροποίηση από τη ΝΔ είπε ότι αυτό αφορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη ΝΔ.

Παράλληλα με τον Μελέτη Μελετόπουλο, και ο καθηγητής στο ΕΚΠΑ, Γιάννης Μάζης (άλλος ένας από την λεγόμενη «κίνηση των 91»), μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, εξέφρασε την ευχή ο Α. Σαμαράς να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, λέγοντας, μάλιστα, ότι «υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες των οποίων οι πολιτικές τροχιές δικαιολογούν και επιτάσσουν ανάμιξή τους με την ενεργό πολιτική ξανά χωρίς μωροφιλοδοξίες όπως είπε κι ο κ. Σαμαράς γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει να γίνει πρωθυπουργός δεν νομίζω να ξανά ονειρεύεται να γίνει πρωθυπουργός, εκείνο που ονειρεύεται είναι να δώσει μια λύση».

Την ίδια στιγμή, μετά από απουσία πολλών μηνών από τα ΜΜΕ, ο εξ απορρήτων του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Τσούτσιας, μίλησε στο ΟΡΕΝ, όπου και άφησε κι αυτός ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Α. Σαμαράς να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού σχήματος, λέγοντας ότι «ο Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει όταν ο ίδιος θεωρεί πως η πατρίδα αντιμετωπίζει προβλήματα. Σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία». Παράλληλα, συμπεριέλαβε και υπουργούς στους λουντεμικούς «ζεστοθεσούληδες», για τους οποίους μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, δείχνοντας ότι το ρήγμα με τη ΝΔ είναι πλέον αγεφύρωτο.

«Κερασάκι στην τούρτα» ήλθαν τα εγκώμια του πρώην υπουργού και πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλη Βενιζέλου, για τον πρώην πρωθυπουργό, με τον οποίο είχε συγκυβερνήσει τη χώρα το διάστημα 2012-2015. «Έχουμε μία σχέση προσωπική, τον αντιλαμβάνομαι συναισθηματικά πάρα πολύ και τον τιμώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε το πλαίσιο της συνεργασίας που είχαμε το 2012», είπε ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας (τότε FYROM), αποκάλυψε ότι «η θέση μου ήταν μία ονομασία με σύνθετο όνομα. Αυτά ήταν η γραμμή της χώρας, ο κ. Σαμαράς δεν έκρυψε ποτέ την προσωπική του θέση, αλλά όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η γραμμή της κυβέρνησης, η γραμμή της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν η γραμμή που σας λέω εγώ, αυτή είχαμε συμφωνήσει και αυτή την τήρησε. Μπορεί να μην συμφωνούσε, αλλά εντίμως την τήρησε».

Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον που, σύμφωνα με ανθρώπους που συνομιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό, δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις κινήσεις του Α. Σαμαρά – ενδιαφέρον πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες ο ίδιος δεν φάνηκε να εκτιμά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, λένε οι ίδιες πηγές, ότι στη συνέντευξή του ο Α. Σαμαράς δεν περιορίστηκε στα «κεντρικά» ζητήματα της πολιτικής του (εθνικά θέματα και μεταναστευτικό), αλλά παρουσίασε ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο για όλα όσα απασχολούν σήμερα τους Έλληνες, από την ακρίβεια μέχρι την υγεία και την εκπαίδευση.

Υπογραμμίζουν, δε, ότι ο Σαμαράς δεν περιορίστηκε σε μια στείρα κριτική στη ΝΔ, αλλά ουσιαστικά αντιπαρέβαλε τις πολιτικές του και τις ιδέες του με αυτές που ακολουθεί ή υιοθετεί σήμερα η κυβέρνηση, απευθυνόμενος σε ένα απογοητευμένο και αποστασιοποιημένο κοινό που προέρχεται από τον συντηρητικό χώρο και αναζητά από κάπου να πιαστεί. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι – παρότι αναγνωρίζουν την πίεση που ασκείται στον πρώην πρωθυπουργό να αναλάβει πρωτοβουλίες – ο Α. Σαμαράς δεν πρόκειται να προβεί σε βεβιασμένες κινήσεις.

Παραπέμπουν, δε, στην δήλωση Τσούτσια, ότι ο πρώην πρωθυπουργός «σταθμίζει τι συμβαίνει και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία», για να δείξουν ότι ο Α. Σαμαράς έχει αίσθηση της συγκυρίας και του επείγοντος, ωστόσο, τα κριτήρια για κάθε κίνησή του θα είναι αμιγώς πολιτικά. Μένει πλέον να φανεί πότε ο πρώην πρωθυπουργός θα προβεί στο επόμενο βήμα.

