Πρεμιέρα για τον «χρονοκόφτη» στη Βουλή – Πώς θα διακόπτει τον ομιλητή, τι αλλάζει στους χρόνους

Επίσημη «πρεμιέρα» πραγματοποιεί ο νέος «χρονοκόφτης» των ομιλιών στη Βουλή — το αυτοματοποιημένο σύστημα που θα διακόπτει τον ομιλητή μόλις υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο. Η εφαρμογή του ξεκινά σήμερα, με αφετηρία τη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σηματοδοτώντας, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ότι «η ανοχή τελειώνει οριζόντια για όλους». Μετά την ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών, το σύστημα τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία στην αίθουσα της Ολομέλειας, κατά τη διάρκεια των επίκαιρων ερωτήσεων και των νομοθετικών συζητήσεων.

Βάσει του αναθεωρημένου Κανονισμού, κάθε ομιλητής θα διαθέτει ένα πρόσθετο περιθώριο χρόνου 25% πέραν του προκαθορισμένου, ώστε να ολοκληρώσει τη φράση ή την τοποθέτησή του. Εφόσον ξεπεράσει αυτό το όριο, το μικρόφωνο θα απενεργοποιείται αυτόματα, ενώ η κάμερα της Βουλής θα απομακρύνεται από τον ομιλητή, προβάλλοντας γενικά πλάνα της αίθουσας.

Οι μεγάλες οθόνες στην αίθουσα της ολομέλειας -2 πάνω από το προεδρείο που βλέπουν οι βουλευτές από τα έδρανά τους και μια απέναντι από τον ομιλητή για να βλέπει ο ίδιος τον χρόνο- θα αλλάζουν χρώματα. Με την έναρξη της ομιλίας τα γράμματα θα είναι λευκά ενώ θα αναγράφεται και ο επιπλέον χρόνος 25% που δίνεται. Ένα λεπτό πριν τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου θα ακούγεται ένας ήχος και τα γράμματα θα γίνονται κίτρινα. Με την εξάντληση του οριζόμενου χρόνου το χρώμα θα γίνεται κόκκινο και θα παραμένει και για τα επιπλέον λεπτά (25%). Αμέσως μετά το μικρόφωνο θα κλείνει και η κάμερα θα γυρίζει στα έδρανα.

Πρακτικά, αυτό μεταφράζεται σε νέους χρόνους: οι εισηγητές και αγορητές θα διαθέτουν έως 28 λεπτά (αντί για 22), οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι έως 27 λεπτά (αντί για 21), οι βουλευτές έως 9 λεπτά (αντί για 7), οι πρόεδροι κομμάτων με πάνω από 50 βουλευτές 25 λεπτά (αντί για 20), οι επικεφαλής μικρότερων κομμάτων 19 λεπτά (αντί για 15) και οι υπουργοί 13 λεπτά (αντί για 10).

Παράλληλα, εισάγονται τρεις σημαντικές αλλαγές: οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να παρέμβουν έως τρεις φορές ημερησίως, κάθε ομιλητής θα έχει δικαίωμα λόγου μόνο με μία ιδιότητα, ενώ παύει η δυνατότητα διπλής επίκλησης ρόλων — όπως εκείνη του πρώην προέδρου και ταυτόχρονα αρχηγού κόμματος. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία την έχει χαρακτηρίσει «φωτογραφική» εις βάρος της.

Η ίδια αναμένεται να τοποθετηθεί τις επόμενες ημέρες στην Ολομέλεια, με ενδιαφέρον να στρέφεται στη στάση που θα τηρήσει απέναντι στις νέες ρυθμίσεις. Ο πρόεδρος της Βουλής, πάντως, έχει δεσμευθεί ότι θα προωθήσει συνολική αναθεώρηση του Κανονισμού έως τον Μάρτιο, επισημαίνοντας πως ο ισχύων θεσπίστηκε επί προεδρίας του Γιάννη Αλευρά, σε μια εποχή που το Κοινοβούλιο αριθμούσε μόλις τέσσερα κόμματα.

