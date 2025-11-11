ΑΑΔΕ: Έστησαν απάτη με πολυτελή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα μέσω βουλγαρικής εταιρείας–βιτρίνας

Μια καλοστημένη μεθόδευση απάτης στο πεδίο του ΦΠΑ, που αφορά αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της ΕΕ, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της, ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μια βουλγάρικη εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Η βουλγάρικη εταιρεία αγόραζε οχήματα από την Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιρειών στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια, που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.

Οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση όλων των ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων, που διαθέτει η Αρχή, δεδομένου πως υπάρχουν ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης.

