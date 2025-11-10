search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:27
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.11.2025 15:26

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

STOURNARAS
Eurokinissi

Ο Γιάννης Στουρνάρας σε δηλώσεις του σε ιταλική εφημερίδα, είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ενήμερος για το κόστος των 100 εκατ. ευρώ που θα στοίχιζε στη χώρα η περίπου εξάμηνη διαπραγμάτευση, που προηγήθηκε του δημοψηφίσματος το 2015, με τους εκπροσώπους της τρόικας.

Όπως ανέφερε στην ιταλική Corriere della Sera, «του είχα τονίσει (του Αλ. Τσίπρα) ότι αυτή η καθυστέρηση θα στοίχιζε στη χώρα 100 εκατ. Είναι γεγονός ότι όταν τα λαϊκιστικά κόμματα έρχονται στην εξουσία, σε γενικές γραμμές, δεν κυβερνούν καλά και πέφτουν. Ωστόσο, προκαλούν ζημία, που αυτή η ζημία πρέπει να επικοινωνηθεί και προκύπτουν ζημίες». Όσον αφορά το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 και τις μετέπειτα αποφάσεις της κυβέρνησης του Αλ. Τσίπρα να δεχθεί τελικά τους όρους των δανειστών, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι «ήταν σωστό που ο κ. Τσίπρας αποδέχθηκε τους όρους, αλλά αυτό έπρεπε να είχε γίνει έξι μήνες νωρίτερα».

Σχετικά με την εικόνα της ελληνικής οικονομίας σήμερα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι «έχουμε ανακάμψει από την κρίση πολύ γρηγορότερα και καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Έχουν μείνει, όμως, πληγές. Υπάρχει ακόμη πολλή φτώχεια, που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οι επενδύσεις αυξάνονται κάθε χρόνο, ωστόσο παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το κατά κεφαλήν εισόδημα αυξάνεται, αλλά δεν έχει φθάσει ακόμα σε προ κρίσης επίπεδα. Ωστόσο, σημειώνεται μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, σε ρυθμούς διπλάσιους της Ευρωζώνης».

Στην ερώτηση ποια θα ήταν η συμβουλή της Ελλάδας προς την Ευρώπη, ο κ. Στουρνάρας απάντησε ότι «δεν μπορείς να ηγείσαι μιας χώρας με μεγάλα ελλείμματα», προσθέτοντας ότι στην Ελλάδα σήμερα «έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα του 3,6%. Αποτελεί ευθύνη για τις μελλοντικές γενιές».

«Εφαρμόσαμε πολύ σκληρά μέτρα εξαιτίας της κρίσης. Εν συντομία, εφαρμόσαμε τις σωστές φόρμουλες, που αφορούν σε δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μετατρέψαμε το δημοσιονομικό έλλειμμα του 15% σε πλεόνασμα και μειώσαμε το δημόσιο χρέος. Ως αντάλλαγμα, λάβαμε ένα γενναιόδωρο πακέτο διεθνούς χρηματοοικονομικής βοήθειας, που αποπληρώσαμε άμεσα. Αρχικά, επικεντρωθήκαμε στο φορολογικό σύστημα, με παράλληλη μείωση των δαπανών, που μετά προσαρμόσαμε σε μια κλίμακα 50-50» είπε ακόμη ο Γ. Στουρνάρας.

1 / 3