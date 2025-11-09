Σε στενό έλεγχο οι μεγαλοοφειλέτες: κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και διεθνείς διασταυρώσεις για αδήλωτες περιουσίες

Υπό αυστηρότερο έλεγχο τίθενται πλέον οι οφειλέτες του Δημοσίου, με προτεραιότητα σε όσους διαθέτουν υψηλές οφειλές και αξιοσημείωτη περιουσία. Το σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη προβλέπει κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και διασταυρώσεις τραπεζικών δεδομένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης της εισπραξιμότητας και αποκατάστασης της φορολογικής ισονομίας.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ξεπερνούν πλέον τα 110 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ένα μικρό μόνο ποσοστό θεωρείται πραγματικά εισπράξιμο. Η φορολογική διοίκηση στοχεύει πλέον στους μεγαλοοφειλέτες, θεωρώντας ότι εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο περιθώριο ανάκτησης εσόδων, αλλά και συμβολισμού για την «αίσθηση δικαιοσύνης» που λείπει από το φορολογικό πεδίο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα 26 πλειστηριασμών ακινήτων, που εκτείνεται χρονικά έως τον Ιανουάριο του 2026. Η λίστα περιλαμβάνει από κατοικίες και διαμερίσματα μέχρι επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα και αγροτεμάχια. Οι τιμές εκκίνησης κυμαίνονται από 1.000 ευρώ έως 3,18 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Χαλάνδρι: Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ. στη Λ. Μεσογείων, τιμή εκκίνησης 2 εκατ. ευρώ, πλειστηριασμός 12 Δεκεμβρίου 2026.

Βουλιαγμένη: Οικοδομή 1.207 τ.μ., τιμή εκκίνησης 1,26 εκατ. ευρώ, πλειστηριασμός 28 Νοεμβρίου.

Νέα Ιωνία: Οικόπεδο 780 τ.μ. με οικοδομή και 17 θέσεις στάθμευσης, τιμή εκκίνησης 3,18 εκατ. ευρώ, πλειστηριασμός 19 Νοεμβρίου.

Αγία Παρασκευή: Συγκρότημα κατοικιών με αποθήκες και χώρους στάθμευσης, εκκίνηση 247.000 ευρώ.

Σύρος: Αγροτεμάχιο 4.749 τ.μ., τιμή εκκίνησης 246.000 ευρώ, πλειστηριασμός 14 Ιανουαρίου 2026.

Η επιλογή των ακινήτων, σύμφωνα με στελέχη της φορολογικής διοίκησης, βασίζεται στην ύπαρξη ρευστοποιήσιμης αξίας και στην αποφυγή κοινωνικών εντάσεων, όπως αυτές που είχαν καταγραφεί σε παλαιότερα κύματα πλειστηριασμών.

Περιορισμένη ανταπόκριση στις ρυθμίσεις

Τον Ιούνιο εστάλησαν χιλιάδες ειδοποιητήρια προς μεγαλοοφειλέτες με πρόσκληση να ενταχθούν στις πάγιες ρυθμίσεις των 24 ή 48 δόσεων. Η ανταπόκριση ωστόσο ήταν χαμηλή. Η πλειονότητα των αποδεκτών είτε αγνόησε τις ειδοποιήσεις είτε επικαλέστηκε αδυναμία πληρωμής.

Έτσι, το σχέδιο πέρασε στο επόμενο στάδιο, που προβλέπει εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων εντός και εκτός Ελλάδας και ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, με την ελπίδα ότι η πίεση θα οδηγήσει σε ρυθμίσεις ή εξόφληση.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται στα ακίνητα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πολυτελή κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτοκίνητα μεγάλης αξίας, σκάφη και μετοχικά πακέτα. Εξετάζονται επίσης ενδεχόμενα μεταβιβάσεων σε τρίτους ή εταιρείες-«κέλυφος» που δημιουργήθηκαν για να αποφευχθούν κατασχέσεις.

Η φορολογική διοίκηση αξιοποιεί πλέον τεχνολογικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, μέσω των οποίων διασταυρώνονται δηλώσεις εισοδήματος, τραπεζικές κινήσεις και περιουσιολόγια. Παράλληλα, οι διεθνείς συνεργασίες με τις ευρωπαϊκές αρχές και τον ΟΟΣΑ διευκολύνουν την πρόσβαση σε τραπεζικές πληροφορίες και περιουσίες Ελλήνων στο εξωτερικό.

Το θέμα των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων παραμένει ευαίσθητο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η φορολογική πίεση στα νοικοκυριά είναι ήδη αυξημένη. Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι, αν και η αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής είναι αναγκαία, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος τα μέτρα να «αγγίξουν» και οφειλέτες που έχουν πραγματική αδυναμία πληρωμής.

Στην πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση προβάλλει το σχέδιο ως μέτρο δικαιοσύνης και εξυγίανσης, ενώ η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει δημοσιονομική πίεση χωρίς κοινωνικά αντίβαρα. Και στις δύο περιπτώσεις, το ζήτημα παραμένει πολιτικά φορτισμένο: ποιοι τελικά πληρώνουν και ποιοι συνεχίζουν να διαφεύγουν.

Μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026, η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει την επέκταση του προγράμματος πλειστηριασμών και την ενίσχυση των αυτοματοποιημένων ελέγχων. Παράλληλα, αναμένονται αποτελέσματα από τις διεθνείς έρευνες για περιουσίες Ελλήνων στο εξωτερικό.

Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι μόνο η είσπραξη εσόδων, αλλά και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι σε ένα σύστημα που για χρόνια έδειχνε ανοχή σε ορισμένους και αυστηρότητα σε άλλους.

