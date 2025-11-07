«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

Ανακλήθηκε ο διορισμός της γενικής διευθύντριας του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, Κατερίνας Δελλαπόρτα, με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1449/ΥΟΔΔ/5-11-2025). Στην υπουργική απόφαση αναφέρονται μια σειρά από παραλείψεις της τέως γενικής διευθύντριας.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) σημειώνει μεταξύ άλλων πως «η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του επίμονου αγώνα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, αγώνα που περιλάμβανε και την εμπεριστατωμένη καταγγελία την οποία αυτός κατέθεσε σε πολλούς αρμόδιους φορείς…. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συνεχίζει τον αγώνα του ενάντια στον Νόμο 5021, διεκδικώντας την επαναφορά των μεγάλων αρχαιολογικών Μουσείων στον κορμό της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Μόνο αυτή η θεσμική επαναφορά μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα Μουσεία δεν θα αποτελούν πεδίο άσκησης προσωπικής εξουσίας οποιουδήποτε εκλεκτού της πολιτικής ηγεσίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση δεν ελήφθη αιφνιδιαστικά, καθώς τα προβλήματα στο μουσείο είχαν συσσωρευτεί εδώ και πολύ καιρό. Οι εργαζόμενοι, αλλά και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων είχαν πολλές φορές επισημάνει τον κίνδυνο για την κακή λειτουργία του ιδρύματος, το οποίο, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (είναι ένα από τα πέντε μουσεία που έγιναν ΝΠΔΔ) αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες τόσο στη διαχείριση των πόρων όσο και στην εκπλήρωση των επιστημονικών του στόχων.

Τα αίτια της απομάκρυνσης της Κατερίνας Δελλαπόρτα είναι πολλά και αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική δημοσίευση του ΦΕΚ. Τα κυριότερα αφορούν στις καθυστερήσεις και στις παραλείψεις στην αποστολή των εισηγήσεων για τη λειτουργία του μουσείου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η τέως Γενική Διευθύντρια «επανειλημμένα παρέλειψε ή/και καθυστέρησε να αποστείλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, τις -από τον νόμο απαιτούμενες- εισηγήσεις της, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα εμπλουτισμού των συλλογών του Μουσείου, προβολής των εκθεμάτων του, αύξησης της περιουσίας και των πόρων του και επίτευξης των σκοπών του. Επανειλημμένα προέβη σε κατάρτιση συμβάσεων, για λογαριασμό του Μουσείου, οι οποίες έχουν προκαλέσει δικαστικές και εξώδικες ενέργειες των αντισυμβαλλόμενων κατά του Μουσείου ή/και η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Μουσείου αρνείται να τις εξοφλήσει.

Δεν ανταποκρίθηκε στο καθήκον του σχεδιασμού και της υλοποίησης του επιστημονικού και ερευνητικού προγραμματισμού του Μουσείου. Παρέλειψε τις ενέργειες της αρμοδιότητάς της, σχετικά με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα HORIZON/ TOWCHED, που αφορά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό εκθέσεων και εκπαιδευτικών δράσεων, με αποτέλεσμα την απένταξη του Μουσείου και την απώλεια πόρων.

Προέβη καθυστερημένα στις ενέργειες της αρμοδιότητάς της, σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα το μεν Πωλητήριο του Μουσείου να παραμείνει κλειστό καθ’ όλη τη θερινή περίοδο 2025, η δε Βιβλιοθήκη να παραμένει κλειστή από την 01η.01.2025 έως και σήμερα. Επανειλημμένα υπερέβη τις αρμοδιότητές της, καθ’ υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και εν αγνοία αυτού, παρέλειψε την, από τον νόμο, υποχρέωσή της να εκτελέσει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα της διεύθυνσης των υπηρεσιών του Μουσείου και της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας αυτού, σε θετικό και συνεργατικό κλίμα και δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα της αποτελεσματικής οργάνωσης, διεύθυνσης, συντονισμού και εποπτείας των υπηρεσιών του Μουσείου και της μέριμνας για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας τους.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: Ο περίεργος ρόλος, οι αντιφάσεις και τι επιδιώκει ο Καραχάλιος – Πώς ενέπλεξε Νικολόπουλο και Σαμαρά

Σκανδάμης για οπλοκατοχή: Φέρετε και μια διάταξη για τον κάθε Άδωνι Γεωργιάδη

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κλείδωσε» η κατάθεση «Φραπέ» και «Χασάπη» – Στο πλάνο και Μυλωνάκης – Σεμερτζίδου