Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κλείδωσε» η κατάθεση «Φραπέ» και «Χασάπη» – Στο πλάνο και Μυλωνάκης – Σεμερτζίδου

«Κλείδωσε» η κατάθεση του «φραπέ» κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη αλλά και του περιβόητου «χασάπη» Ανδρέα Στρατάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συζήτηση για την επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε επίσης, την κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη που έχουν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και της Πόπης Σεμερτζίδου με τα πολυτελή αυτοκίνητα.

Παράλληλα, η ΝΔ καλεί τους Άκη Σκέρτσο και Σταύρο Παπασταύρου, τον βουλευτής της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο, τον πρώην υπουργό Γιάννη Μπρατάκο, καθώς και τον Νίκο Μπουνάκη, τέως πρόεδρο ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου.

Απέρριψε την κλήση του πρωθυπουργού που ζήτησαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας λέγοντας πως «με πολιτικές αστειότητες δεν ασχολούμαστε».

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν ότι πηγαίνει «στον «κουβά» η τακτική συσκότισης της αντιπολίτευσης» κι ότι η ΝΔ απέδειξε στην πράξη ότι όσα είπε για τους μάρτυρες, τα έκανε. «Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε -και σήμερα- απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια, τηρώντας κάθε δέσμευση που ανέλαβε από την πρώτη συνεδρίαση μέχρι σήμερα. Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε τη συσκότιση, απορρίπτοντας την κατάθεση μαρτύρων, όπως του κ. Κουφουδάκη. Η Εξεταστική προχωρά θεσμικά, με πλήρη διαλεύκανση όλων των ζητημάτων. Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, ό,τι υποσχέθηκε η πλειοψηφία, το έκανε και ό,τι ισχυρίστηκε η αντιπολίτευση, κατέρρευσε», αναφέρεται.

Αναλυτικά η λίστα των μαρτύρων που προτείνει η ΝΔ:

Γιώργος Ξυλούρης Ανδρέας Στρατάκης Καλλιόπη Σεμερτζίδου Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive ΑΕ – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον πρωθυπουργό Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον πρωθυπουργό Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.

Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ δια στόματος Μιλένας Αποστολάκη τόνισε ότι οι ισχυρισμοί θα ευσταθούσαν αν υπήρχαν στον αρχικό κατάλογο που κατέθεσε η πλειοψηφία. «Αυτή η αναδίπλωση οφείλεται στην πίεση των κομμάτων και στην κοινωνική πίεση που υφίσταται η ΝΔ».

Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να κληθούν:

Ξυλούρης Γιώργος Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025 Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024 Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024 Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025 Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019 Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018 Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας Μπουνάκης Νίκος, ΚΥΔ Κρήτης

Όσον αφορά στον ΣΥΡΙΖΑ, ο επικαιροποιημένος κατάλογος μαρτύρων για την εξεταστική έχει ως εξής:

Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της χώρας, Πρόεδρος της ΝΔ Μυλωνάκης Γιώργος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Πιερρακάκης Κυριάκος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την περίοδο 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών την περίοδο 15/3/25-μέχρι σήμερα) Γεραπετρίτης Γεώργιος, βουλευτής ΝΔ μέλος της Κυβέρνησης, (Υπουργός Επικρατείας την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών την περίοδο 27/6/23 – μέχρι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών) Σκέρτσος Χρήστος-Γεώργιος (Άκης), βουλευτής ΝΔ,μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου την περίοδο 9/7/19-13/8/21, Υπουργός Επικρατείας, την περίοδο 13/8/21-26/5/23, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 20/4/23-26/5/23 και Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23 μέχρι σήμερα) Σταμενίτης Διονύσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27/6/23-30/6/25) Μπουκώρος Χρήστος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 15/3/25-27/6/25) Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο 20/1/25-27/6/25) Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Μεταφορών την περίοδο 7/7/19-1/9/21, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την περίοδο 15/3/25 μέχρι σήμερα) Παπασταύρου Σταύρος, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23-28/3/24, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 14/3/24-μέχρι σήμερα) Σενετάκης Μάξιμος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 27/6/23 μέχρι σήμερα) Κέλλας Χρήστος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 14/6/24-μέχρι σήμερα) Γιόγιακας Βασίλειος, Βουλευτής της ΝΔ Ν. Θεσπρωτίας Βαλιώτης Αθανάσιος, υπάλληλος ή προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, περιφερειακός διευθυντής οπεκεπε Κρήτης Ζαφειρίου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κουρμέτζα Σταυρούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελιτίνη Οικονομάκη, μέλος του ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024), Πολιτοπούλου Ζωή, υπάλληλος της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ Παπαδάκης Γρύλος, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κέλλα Χρήστου Τρουλλινός Ιωάννης, Διευθυντής του πολιτικούγραφείου του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη Στρατάκης Ανδρέας, ελαιοπαραγωγός από την Κρήτη Ξυλούρης Γιώργος, παραγωγός από την Κρήτη, Πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΦΙΝΑ ΙΚΕ Μπίκας Δημήτρης, πρώην υπάλληλος του ΥΠΑΑΤ Μητροδήμος Κώστας, αγρότης από την Λάρισα Καλφούντζος Ηλίας, γεωπόνος Καπούνης Δημήτρης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024 Σεμερτζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης,συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ Σαρόπουλος Αθανάσιος, προϊστάμενος Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής \ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΜΕ Θεσσαλονίκης Χαλικιά Δήμητρα, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 26/06/20213 (σημειωτέον, η κα Χαλικιά έχει στείλει αίτημα στην Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να προηγηθεί) Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) Εκπρόσωπος του ΝΣΚ και συγκεκριμένα προτείνουμε την κα Λευθεριώτου Ελένη, αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, προϊσταμένη στο Ειδικό Γραφείο Ενωσιακού Δικαίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο ΥΠΑΑΤ, δεδομένου ότι παρέστη ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, στην υπόθεση της Ελλάδος για τα βοσκοτόπια, την οποία η χώρα μας κέρδισε Καχριμάνης Αλέξανδρος, Περιφερειάρχης Ηπείρου Παπαδάκη Αντωνία, Υπάλληλος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Κακαβάς Νικόλαος, πρόεδρος ΠΟΓΕΔΥ (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων) Λαμπρόπουλος Απόστολος, πρώην Γενικός Δ/ντης ΟΠΕΚΕΠΕ Κουντούρης Κων/νος, πρώην Δ/ντής Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, πρώην Δ/ντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ Τασούλης Αντώνιος, Δ/ντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ αιτείται την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των εξής μαρτύρων:

Μπαμπασίδης Κυριάκος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 22/7/22-29/12/23, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριου 2024, με Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)με Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Σημανδράκος Ευάγγελος, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούλιο του 2022, θέση που κατείχε μέχρι τον Δεκεμβριος 2023 με Αυγενάκη Ελευθέριο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019) Βάρρας Γρηγόρης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 19/112019 έως 10/11/2020, σύμβουλος του Πρωθυπουργού με καθήκοντα για τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος με Βορίδη Μαυρουδή (Μάκης), Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου 15 Μαρτίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025, Υπουργός Επικρατείας 27 Ιουνίου 2023 – 15 Μαρτίου 2025, Υπουργός Εσωτερικών 5 Ιανουαρίου 2021 – 23 Απριλίου 2023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 Ιουλίου 2019 – 5 Ιανουαρίου 2021) Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Μυλωνάκη Γεώργιο, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Αυγενάκη Ελευθέριο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019) Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025 (αιτούμαστε εκ νέου την εξέταση του) με Γεωργαντά Γεώργιο, Βουλευτή της ΝΔ, μέλος της ΚυβέρνησηςΥπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.2.2022 έως 26.5.2023)

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απέρριψε την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση που ζήτησαν κόμματα της αντιπολίτευσης, π.χ. Βορίδη- Βάρρα, Αυγενάκη- Τυχεροπούλου και Σαλάτα- Μυλωνάκη λέγοντας ότι θα ήταν πρόσφορη αν το ζητούμενο ήταν η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, όμως τότε δεν θα είχε συσταθεί εξεταστική, αλλά προανακριτική επιτροπή, στο πλαίσιο όχι πλέον των ελεγκτικών, αλλά των δικαστικών αρμοδιοτήτων της Βουλής.

